Así le fue a la cantera del Balonmano Zamora a nivel regional: Resultados mixtos en la última jornada

La cantera del Balonmano Zamora afronta este fin de semana un nuevo capítulo de las ligas regionales, competiciones de la FCYLBM en las que su desempeño fue bastante irregular durante la última jornada al cosechar resultados bastante variados. Marcadores a mejorar durante los próximos días.

Las mejores noticias, en categoría infantil

El último capítulo de la competición dejó buenos marcadores en categoría infantil, con dos victorias, un empate y una única derrota para la base de los "Guerreros de Viriato". Una categoría que alarga la buena tónica de jornadas anteriores.

Entre las alegrías destacó la firmada por el Ingenierosdelestado.es BM Zamora "B" ante Villa de Aranda C, conjunto al que ganó por 33-37; una victoria que, en categoría femenina, también logró el Bellido Decoración al superar por 31-21 a Fontclyma CBM Tudela.

Mientras, por su parte, el 12 Frailes BM Zamora "A" saldó un valioso empate en casa del BM Soria (25-25). El único tropiezo vino de la mano de Inmoarza BM Zamora B, que cedió un Odisea más poderoso a nivel físico y técnico (1-21).

Doble derrota en cadetes

Uno de los peores aspectos del pasado fin de semana para la base del Balonmano Zamora estuvo en la categoría cadete. En ella, los dos equipos femeninos pistacho saldaron sus duelos con derrota, algo que no suele ser habitual.

El equipo Bahía Príncipe BM Zamora entrenado por Felipe Barrientos. / Balonmano Zamora

El Ángel Óptico BM Zamora cedió por un claro 21-41 ante Odisea Origen Residencias; y el Bahía Príncipe BM Zamora A regresó de vacío de casa del BM Viana en un duelo marcado por la alta producción ofensiva de ambos conjuntos que se decantó en favor del más eficaz (46-37).

El IES Universidad Laboral roza el triunfo en Soria

Por su parte, el IES Universidad Laboral encara la próxima jornada con la firme intención de conseguir los dos puntos que se le escaparon en la recta final de su último partido ante BM Soria. Un duelo que acabó con 28-26 en el marcador, un tanteo que atenuó las buenas sensaciones que ofrecieron los pistacho sobre el 40x20, donde la falta de puntería en el tramo decisivo se pagó demasiado cara.

El filial planta cara al líder

Por último, la actualidad de la cantera pistacho vino marcada el pasado fin de semana por la derrota del Moralejo Selección BM Zamora ante BM Viana, líder invicto en Segunda Nacional.

El filial se empleó con esmero, destacando la vuelta a pista de Víctor Mangas (autor de cinco dianas) y el buen hacer de Alejandro Pordomingo (seis goles). Sin embargo, la fortaleza física de los locales y su solidez defensiva marcaron la pauta en un choque que acabó 39-22. Un tanteo poco justo para los jóvenes "Guerreros de Viriato".