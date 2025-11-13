Bádminton
El Bádminton Zamora no para de cosechar éxitos: estos son sus últimos logros a nivel nacional
Raúl López lidera los notables resultados del club con doble presea en Cartagena
La bajada de temperaturas típica del invierno no ha conseguido "congelar" el gran desempeño del CD Bádminton Zamora en la recta final de 2025, pues el club sigue cosechando éxitos y podios en citas por toda la geografía nacional manteniendo su medallero "al rojo vivo".
Raúl López triunfa en Cartagena
El último volantista zamorano en contribuir con nuevas preseas a agrandar la vitrina del club ha sido Raúl López, protagonista en el Top Máster Nacional Sénior que se disputó el pasado fin de semana en Cartagena. Una de las citas más relevantes del calendario nacional en la que el representante del CD Bádminton Zamora firmó una actuación sobresaliente.
Oro en dobles masculino
López se hizo con el bronce en el cuadro individual, tras disputar dos intensos partidos, y además se colgó el oro en dobles masculino junto a Víctor Medina (CB Poona, Madrid). Una victoria merecida, pues la pareja se mostró intratable en el torneo ganando sus tres encuentros sin ceder un solo set, con un juego sólido y convincente.
Sin medalla, pero pisando fuerte
A estas dos medallas hay que sumar nuevos éxitos para la cantera del Bádminton Zamora, cuyo esfuerzo no siempre se ve recompensado materialmente en forma de podios.
Así ocurrió en Tordesillas, donde el joven Félix Pinto Botella afrontó un reto mayúsculo que saldó con buena nota al competir en categoría Sub-15, una edad superior a la suya. A pesar de la dificultad, dejó buenas sensaciones en la pista: peleó en la fase de grupos de individual masculino y consiguió un set frente a rivales de más edad.
Pinto también se luce en parejas
Además, Pinto también lució en el cuadro de dobles mixtos, competición en la que jugó junto con su compañera habitual Zoe Catalina (CB Laguna). La pareja consiguió una importante victoria en la fase de grupos, aunque la mala fortuna quiso que los campeones de la prueba estuvieran en esa misma liguilla inicial, frustrando el pase de Pinto y Catalina a las eliminatorias.
Preparados para el Campeonato de España
Con estos resultados, el CD Bádminton Zamora reafirma su buen momento competitivo y encara con confianza los próximos Campeonatos de España, donde espera seguir ampliando su palmarés y consolidar el trabajo realizado durante toda la temporada. Una campaña "cálida" para los zamoranos, siempre siendo protagonistas en citas de importancia.
