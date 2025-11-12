El Zamora quiere volver a mirar hacia arriba en la clasificación

UEl estadio Ruta de la Plata vivirá una nueva jornada atípica en la liga de Primera RFEF con el partido contra el Ourense que hubo de ser aplazado porque el equipo gallego disputó la final de la Copa Federación el pasado sábado con una clara victoria ante el Orihuela por 3-0. Si han sido ya varios los partidos en horarios matutinos y "sesión vermouth" esta noche llega este encuentro que comenzará a las 20.00 horas, con ambos rivales muy necesitados de puntos.

Si el Ourense ocupa el último puesto de la clasificación del Grupo 1 con sólo cinco empates y una victoria en su casillero, el Zamora CF afrontará el encuentro con nuevo entrenador, un Óscar Cano que llega dispuesto a romper la irregular racha que protagonizó el equipo de Sabas en lo que va de Liga y comenzar a mirar definitivamente a la parte alta de la clasificación que es el objetivo marcado para la presente temporada.

No resulta sencillo adelantar una posible alineación de este "nuevo Zamora" pese a que Cano ha dispuesto de más de una semana para comenzar a conocer a sus jugadores. Este miniparón en la Liga ha permitido que los jugadores que arrastraban molestias puedan estar disponibles para la vuelta a la competición esta noche.

El nuevo técnico debería respetar los puestos claves en el once inicial y no parece que vaya a ser esta noche el momento en que pueda plantearse retirar de la titularidad en la portería a Fermín Sobrón que está siendo el mejor jugador del equipo. Más opciones tendrá en la línea defensiva donde el nuevo técnico tendrá que elegir entre los tres centrales más habituales para Sabas: Luismi, Erik y Athuman. Dani Merchán se perfilan como los dos laterales.

En el centro del campo, no parece que Carlos Ramos pierda la titularidad, pero resulta difícil adivinar si Óscar Cano apostará por Clavería o Markel Lozano.

En el puesto de enganche, parece intodable Kike Márquez, y en la punta del ataque, la opción es triple y complicada, como bien sabe la afición rojiblanca. Cano tendrá que elegir entre Eslava, que ha estado brillante en los últimos partidos, pero siempre cumplen tanto Farrell como Carbonell.

Las opciones en los extremos pasan por Sancho, Álvaro Romero, Monerris y Sergi López, que han sido las demarcaciones en las que Sabas realizó más cambios.

Una vez sumados los resultados del pasado fin de semana, el Zamora se encuentra igualado a 12 puntos con el primer equipo descendido que es el Unionistas y con el Talavera que es décimo quinto. Pero una victoria permitiría a los rojiblancos alcanzar a la Ponferradina que es noveno y situarse a solo tres puntos de los puestos de play off de ascenso que cierra actualmente el Real Madrid Castilla.

La situación en el Ourense es casi agónica y habrá que ver cómo ha encajado el equipo el esfuerzo de la final de la Copa Federación en la que Dani Llácer decidió que jugasen: Alberto, Enol Coto, Hugo Sanz, Prado, Amín, Jerin, Jelbat, David Muñoz, Omar, Guerrero y César Moreno. Durante el partido jugaron además Omar, Marco Camus, Guerrero, Lamine Gueye y Álvaro Yuste. Una alineación muy similar a la que Llácer decidió para el último partido de Liga contra el Arenas en el que llegó la primera victoria orensana: Ratón, Coto, Prado, Jelbat, Hugo Sanz (Guelle), Gueye, César Moreno (Castillo), Muñoz (Yuste), Jerin (Kensly), Marco Camus (Aranzabe), Omar y Guerrero.

Ambos rivales piensan ya en sus compromisos del fin de semana que para los gallegos será el complicado Guadalajara, y para los rojiblancos, el temible Racing de Ferrol.n