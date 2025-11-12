Salvamento y socorrismo
Zamora, protagonista en la próxima gala de la Federación de Castilla y León de Socorrismo: Dragones Caja Rural y SOS Benavente no fallan a la cita
Las bodas de plata de la entrega de premios reconocerán a varias figuras de Salvamento y Socorrismo Benavente y de Dragones Caja Rural
La Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León (FECLESS) celebrará el próximo 28 de noviembre en Valladolid la XXV Gala Regional, donde se premiará a los mejores socorristas, técnicos, árbitros y clubes de la temporada 2024-2025. Entre los galardonados destacan los zamoranos del C.D. Salvamento y Socorrismo Benavente (CSS Benavente) y del Dragones Caja Rural, recibiendo este último el premio a mejor club de pruebas de playa.
Premios individuales
En el apartado de deportistas, tanto Benavente como Zamora se llevarán un buen puñado de premios en esta ocasión. Una situación que no es extraordinaria, ya que la provincia siempre ha estado muy bien representada en la gala regional gracias al esfuerzo de técnicos y socorristas temporada tras temporada.
Doble premio para Benavente
Por parte benaventana, sobresale el galardón a Paula Martínez González, distinguida como mejor socorrista en categoría cadete femenina. Un premio que, en categoría juvenil, se adjudicará su compañero Guillermo Revilla Llamas, ambos lógicamente premiados por sus méritos esta temporada.
Bailón y Antón, imprescindibles
En cuanto a los reconocimientos para Dragones Caja Rural, no podían faltar los nombres de Ana Bailón Barrios y Marcos Antón Martín, los dos socorristas que representarán este mes a Zamora en Nueva Zelanda, prolongando así su presencia en el equipo internacional español.
Bailón será reconocida con el galardón a mejor socorrista júnior (pruebas de playa), mientras que Antón lo hará en categoría absoluta.
Tres figuras claves en los Dragones
Además, junto a ellos, serán destacadas dos de las figuras clave del organigrama del Dragones Caja Rural como son Cristina García Carballo, César Tijero Vallejo y Óscar Vaquero Pérez (50-54), cuya importancia trasciende sus exitosos resultados.
García será galardonada como mejor socorrista máster 40-44; mientras que sus compañeros Tijero y Vaquero recibirán el premio en las categorías máster 45-49 y 50-54, respectivamente.
Menciones especiales y premios fuera de Zamora
La Gala también rendirá homenaje a figuras destacadas del salvamento zamorano. Entre ellas, el benaventano Javier Huerga Sánchez, que recibirá una mención especial por su dedicación y compromiso con este deporte. Asimismo, su compañero en el CD SOS La Bañeza, el también benaventano Diego Corcoba Gil, será reconocido como mejor socorrista en su categoría.
Orgullo zamorano
Con estos premios, Zamora vuelve a situarse como referente del salvamento y socorrismo en Castilla y León, gracias al esfuerzo de sus clubes y deportistas, que mantienen viva la tradición y el prestigio de esta disciplina en la provincia.
