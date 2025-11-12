Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

NATACION

El Trofeo Ciudad de Zamora incrementa su participación

Unos 180 nadadores de categoría master de todo el noroeste ibérico competirán este sábado en la piscina de Los Almendros

Participantes en el acto de presentación del Open Master. | LOZ

Manuel López-Sueiras

Zamora

La segunda edición del Trofeo Ciudad de Zamora Nadador Completo reunirá en Zamora este sábado a 180 nadadores en las categorías Master según informaron en rueda de prensa José Redondo y María Martín, técnicos del Club Natación Zamora y responsables de la organización. La prueba, que cuenta con el patrocinio de Caja Rural, servirá para dar a conocer la ciudad y la provincia a los nadadores llegados desde todo el noroeste de la Península Ibérica.

La competición que acogerá la piscina de Los Almendros incrementará el número de participantes en esta segunda edición pertenecientes a un total de 25 clubes entre los que destacan Xerez, campeón de España Master; el Porto portugués y el club anfitrión, CN Zamora, campeón de Castilla y León en las dos últimas temporadas. Serán un total de siete las comunidades autónomas, destacando el País Vasco, Castilla La Mancha, Galicia, Asturias, Andalucía y Madrid.

Destaca también la presencia en Zamora de dos nadadores olímpicos como son Fátima Gallardo (olímpica en Río 2016) y Juan Benavides (Atlanta 96 y Sydney 2000): "El nivel competitivo va a ser importante y hará que el trofeo adquiera volúmen y peso y, sobre todo, que se conozca", explicó José Redondo. Habrá además dos subcampeones del mundo master, la leonesa Marta Aro y el soriano Sergio Martín.

El club anfitrió competirá con 40 nadadores, 27 del club madrileño Alegatos, 13 de Palencia o 12 de Burgos.

Zamora aportará además los participantes de mayor edad, dos mujeres de 74 y 72 años, mientras que el nadador más veterano ha cumplido 66 años.

El trofeo se desarrollará en dos sesiones de mañana y tarde: por la mañana se disputarán los cuatro 50 metros que darán acceso a la final de por la tarde del nadador completo que será un 100 estilos. En la sesión vespertina se disputarán ocho finales de cada sexo y en las últimas se realizará una presentación mediática para darle más vistosidad a la competición y a los deportistas. n

