El Trofeo Ciudad de Zamora incrementa su participación

La segunda edición del Trofeo Ciudad de Zamora Nadador Completo reunirá en Zamora este sábado a 180 nadadores en las categorías Master según informaron en rueda de prensa José Redondo y María Martín, técnicos del Club Natación Zamora y responsables de la organización. La prueba, que cuenta con el patrocinio de Caja Rural, servirá para dar a conocer la ciudad y la provincia a los nadadores llegados desde todo el noroeste de la Península Ibérica.

La competición que acogerá la piscina de Los Almendros incrementará el número de participantes en esta segunda edición pertenecientes a un total de 25 clubes entre los que destacan Xerez, campeón de España Master; el Porto portugués y el club anfitrión, CN Zamora, campeón de Castilla y León en las dos últimas temporadas. Serán un total de siete las comunidades autónomas, destacando el País Vasco, Castilla La Mancha, Galicia, Asturias, Andalucía y Madrid.

Destaca también la presencia en Zamora de dos nadadores olímpicos como son Fátima Gallardo (olímpica en Río 2016) y Juan Benavides (Atlanta 96 y Sydney 2000): "El nivel competitivo va a ser importante y hará que el trofeo adquiera volúmen y peso y, sobre todo, que se conozca", explicó José Redondo. Habrá además dos subcampeones del mundo master, la leonesa Marta Aro y el soriano Sergio Martín.

El club anfitrió competirá con 40 nadadores, 27 del club madrileño Alegatos, 13 de Palencia o 12 de Burgos.

Zamora aportará además los participantes de mayor edad, dos mujeres de 74 y 72 años, mientras que el nadador más veterano ha cumplido 66 años.

El trofeo se desarrollará en dos sesiones de mañana y tarde: por la mañana se disputarán los cuatro 50 metros que darán acceso a la final de por la tarde del nadador completo que será un 100 estilos. En la sesión vespertina se disputarán ocho finales de cada sexo y en las últimas se realizará una presentación mediática para darle más vistosidad a la competición y a los deportistas. n