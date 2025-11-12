Saulo Hernández, técnico del Caja Rural CB Zamora, antes de visitar al Gipuzkoa Basket: "Debemos mantener la agresividad los 40 minutos en Illumbe"

El Caja Rural CB Zamoraafronta mañana viernes un nuevo compromiso liguero en la cancha del Gipuzkoa Basket, un duelo marcado por la necesidad de recuperar sensaciones tras la dura derrota sufrida frente a Súper Agropal Palencia. El entrenador Saulo Hernández compareció en rueda de prensa junto a José Luis Peñas, responsable del Hub de Innovación Tecnológico La Aldehuela, para analizar tanto el momento deportivo del equipo como la colaboración institucional con el sector tecnológico zamorano.

Balance tras la derrota contra Palencia

El técnico zamorano no rehuyó la autocrítica al recordar el encuentro frente a Súper Agropal Palencia, un choque que se torció especialmente en el segundo cuarto, con un parcial de 42-10 que dejó sin opciones a los azulones. Hernández reconoció que el equipo “se desmoronó” al encadenar errores y no encontrar un jugador capaz de frenar la dinámica negativa. La ausencia de Joey Van Zegeren, el jugador más veterano de la plantilla, fue clave para no poder aportar la pausa necesaria en los momentos críticos.

El entrenador insistió en que la falta de experiencia de varios miembros de la plantilla se traduce en errores que conceden ventajas excesivas al rival, y subrayó que el cuerpo técnico trabaja para acelerar ese proceso de madurez competitiva.

Próxima cita en Illumbe

El Caja Rural CB Zamora se medirá este viernes al Gipuzkoa Basket en el pabellón Illumbe, un escenario complicado y con un horario poco habitual en la categoría. Hernández destacó que el rival es “un equipo completamente diferente a Palencia” y que su inicio de temporada no refleja aún su verdadero potencial, dado que sus primeros partidos fueron contra Leyma Coruña, Movistar Estudiantes y Obradoiro, tres de los conjuntos más potentes de la liga.

El técnico recordó que Gipuzkoa alcanzó los play-off la pasada campaña y que su plantilla está diseñada para repetir presencia en la fase final. Por ello, el objetivo zamorano pasa por competir durante los 40 minutos y ser “merecedores de una victoria que nos vendría increíblemente bien”.

Claves del partido

Para lograr esa victoria, el entrenador azulón habló de diferentes aspectos a tener en cuenta a lo largo del encuentro. Puntos determinantes con los que buscar redención en pista vasca.

“El objetivo es dominar el ritmo de juego y mantener la agresividad durante los cuarenta minutos”, explicó Saulo Hernández, convencido de que esa será una de las llaves para competir en Illumbe. El técnico añadió que otra prioridad será “controlar el rebote ofensivo, porque ellos son uno de los equipos que mejor cargan el rebote en la competición y tienen una gran batería de jugadores interiores”.

Además, Hernández advirtió sobre el peligro exterior de jugadores como Ondra Hanzlik, pese a su mala racha en el tiro de tres puntos. “No podemos pensar que porque lleve un 20% vamos a dejarle tirar”, subrayó, recordando que cualquier despiste puede resultar decisivo frente a un rival con calidad contrastada.

La ansiedad clasificatoria

El técnico reconoció que tanto su equipo como el rival llegan condicionados por la situación en la tabla. Gipuzkoa perdió recientemente contra Fibwi Palma, un resultado que consideró "inesperado para ellos" y que incrementa la presión que ya sienten los vascos, que encima juegan en casa. “Para ellos una nueva derrota en casa sería dolorosa a estas alturas de la competición, y nosotros tenemos que intentar que esos pensamientos lleguen a su cabeza”, explicó Hernández.

En el caso del Caja Rural CB Zamora, la ansiedad también está presente, aunque el entrenador confía en que el equipo pueda transformar esa presión en energía competitiva. En defensa y poder bajo los aros.

La lesión de Joey y el papel del juego interior

En cuanto a qué hombres tendrá disponible Saulo Hernández para llevar a cabo su plan de juego, todo apunta a que serán los mismos que frente a Súper Agropal Palencia Basket.

El estado físico de Joey sigue siendo una incógnita. Las pruebas médicas han descartado una rotura grave, pero sí se ha detectado una distensión-microrotura que complica su participación en Illumbe. “Si no vemos que de una manera clara pensamos que no tiene riesgos, no va a estar”, adelantó Hernández, uiqne confirmó que tampoco estará Ty Roberts.

Van Zegeren se cuelga del aro rival ante Palmer Basket. / José Luis Fernández

Ante la posible ausencia del pívot, el técnico reclamó un paso adelante de jugadores como Jonas, David, Omar, Stirmir y Álvaro, quienes deberán asumir mayor protagonismo en las posiciones interiores para equilibrar el juego cuando los tiradores no estén acertados.

Respaldo de la afición

Por otra parte, Saulo Hernández reconoció que otro punto importante será que la plantilla ofrezca el mismo rendimiento que puede desempeñar en el Ángel Nieto, un pabellón donde se siente más fuerte gracias al empuje de la afición. Un impulso que, según apuntó, hace que el conjunto esté "infinitamente más cómodo" como local que lejos de su feudo.

“El otro día el ver a todo el pabellón de pie antes de la primera canasta, muchísima gente con la bufanda en alto… fue magnífico”, relató, agradeciendo el maravilloso ambiente que se genera en cada partido disputado en el Ángel Nieto.

Un equipo coral y en crecimiento, sin mirar el mercado

Más allá de las dificultades, Hernández quiso destacar la identidad colectiva del Caja Rural CB Zamora. El técnico defendió que el estilo de juego potencia el baloncesto exterior, la toma de decisiones rápidas y la confianza en cualquier lanzamiento, pero subrayó la importancia de seguir conociéndose como grupo para aprovechar las virtudes de cada jugador.

“Quitando el partido de Palencia hemos sido un equipo bastante coral, donde todos los jugadores han tenido importancia y creo que así debe seguir siendo”, afirmó, señalando que ahora mismo no se mira al mercado de fichajes como solución a nada. Se observa, pero la atención está puesta en el vestuario: “Lo que pedimos para Navidades es trabajar cada día como están haciendo, mejorar y entender que es parte del día a día de un equipo profesional”, indicaba Saulo, asegurando que no es tiempo "para distraerse con fichajes o ausencias".

Por otra parte, el técnico reconoció que el mercado está en ebullición ahora mismo y que las plantillas evolucionan mucho en esta Primera FEB. "Estamos en la jornada siete de 32 y ya hay equipos que se parecen poco al inicio", comentaba, destacando que no por ello se obtienen mejores réditos: “Esto no es el supermanager, cuando metes piezas en un equipo no es matemático que todo funcione”.

Tecnología y deporte, una alianza en Zamora

Por otra parte, cabe destacar que la rueda de prensa ofrecida por Saulo Hernández tuvo lugar en el Hub de Innovación y Tecnología de La Aldehuela, un espacio promovido por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. Allí, José Luis Peñas ejerció como anfitrión y destacó que el centro acoge a empresas del sector sociosanitario, con unos 40 trabajadores distribuidos en 11 despachos, y animó a nuevas compañías a instalarse en sus dependencias.

Peñas también subrayó la colaboración con el Caja Rural CB Zamora a través de la feria FITECU, un evento internacional bianual dedicado al cuidado de las personas mayores. “Ojalá que esa colaboración sea larga y duradera”, afirmó.

Por su parte, Saulo Hernández agradeció la invitación y destacó la importancia de dar visibilidad a unas instalaciones “remarcables para una ciudad como Zamora”. El entrenador insistió en que el centro tecnológico merece mayor uso y promoción, y valoró la alianza entre deporte y tejido empresarial como un activo para la ciudad.