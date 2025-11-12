Fin de semana de derrotas en partidos de infarto para Pádel Duero: Estos fueron los marcadores para el club en las Series Nacionales de Pádel y la Major League Pádel

Los equipos de Pádel Duero vivieron un fin de semana cargado de partidos y grandes emociones con motivo de una nueva jornada de las distintas categorías de las Series Nacionales de Pádel y la Major League Pádel. Dos competiciones en las que no tuvo fortuna en esta ocasión.

Grand Slam: PD Ternera de Aliste roza la victoria ante el líder

En la categoría Grand Slam, el primer equipo PD Ternera de Aliste recibía al vigente campeón, Recytrónica de Valladolid. El duelo fue de gran nivel y muy igualado, finalizando con un ajustado 5-7 para las vallisoletanas. A pesar de la derrota, el conjunto zamorano demostró un gran nivel competitivo y continúa en la lucha por los puestos altos de la clasificación.

Categoría 500: Derbi zamorano de máxima igualdad

La categoría 500 ofreció un apasionante derbi entre Morales Activa y Pádel Duero Aenus. Tal y como se preveía, la igualdad fue la tónica general, con varios partidos resueltos en tres sets y alguno decidido en tie break. Finalmente, la victoria cayó del lado de Morales Activa, que se impuso en todos los enfrentamientos.

Imagen del derbi zamorano en la categoría 500 de las Series Nacionales de Pádel / Cedida

Future: PD Zamora Pádel Indoor suma experiencia

Por su parte, en la categoría Future, el equipo PD Zamora Pádel Indoor recibió en casa al conjunto Escuela Pádel JM Laso de Valladolid. La eliminatoria estuvo muy disputada y se resolvió en el último partido, con un resultado final de 4-8 favorable a las visitantes. Aun así, el equipo local logró puntuar y sumar sensaciones positivas de cara a las próximas jornadas.

Major League Pádel: Derrotas ajustadas para los Viriatos

El Club Pádel Duero también estuvo inmerso, un fin de semana más, en la Major League Pádel. Una competición en la que compite junto a Pádel Viriatos y cuyo último capítulo saldó con derrotas muy ajustadas.

Categoría Plata: Pádel Charro se lleva el triunfo

En la categoría Plata, el equipo Toyota Vía de la Plata cayó en casa por 1-2 ante Pádel Charro. La eliminatoria, muy igualada, se decidió en el partido femenino, que finalmente se escapó del lado visitante.

Categoría Bronce: PD-Viriatos Big Mat San Gregorio gana en féminas

Por último, en categoría Bronce, el resultado fue idéntico (2-1) frente al equipo vallisoletano Padelirante. El conjunto PD-Viriatos Big Mat San Gregorio solo logró imponerse en el partido femenino, mientras que en masculino y mixto cedió la victoria, este último tras un intenso duelo a tres sets.