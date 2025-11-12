El nuevo Zamora CF de Óscar Cano se estrena con un empate sin goles ante el colista Ourense

El Zamora no experimentó ninguna mejoría pese al cambio de entrenador y a duras penas fue capaz de conservar el empate a cero inicial en un partido en el que los rojiblancos tan sólo mostraron capacidad atacante en el último cuarto de hora del encuentro cuando, bien es verdad, que pudo desequilibrarse el partido pero tampoco la suerte y los palos estuvieron con los zamoranosÓscar Cano sorprendió colocando en punta a Carbonell y Eslava que no habían jugado juntos todavía. Además, el nuevo entrenador sacrificó a un hombre imprescindible para Juan Sabas como es el zamorano Carlos Ramos, opotando por un doble pivote bastante defensivo con Mario y Markel. Tampoco estuvo en el equipo inicial Merchán ni Clavería.

Por lo que respecta al centro de la defensa, la sanción de Luismi Luengo hizo que Athuman y Erik Ruiz formasen la pareja de centrales. Era una alineación bastante conservadora pero el Zamora tiene sobrada calidad arriba y pronto pudo comprobarse con un par de aproximaciones que comenzaron a meterle el miedo en el cuerpo al Ourense, especialmente un avance por la derecha que no pudo culminar Carbonell que caía al suelo ante un defensa en el que bien podría haber sido un penalti.

Pese a todo, el Zamora jugaba con muchas precauciones tal vez por falta de acople en una alineación inaudita y el Ourense optaba por el juego directo parea intentar imponer su velocidad por las bandas. Los gallegos perdían todo el tiempo que podían mientras el Zamora no paraba de buscar a Eslava con balones largos que no le llegaban en buenas condiciones.

Era evidente que ninguno de los dos rivales podía permitirse el lujo de perder aunque poco a poco era el Ourense el que más veces llegaba al área contraria y Fermín tuvo que echar mano de sus reflejos en un par de oportunidades del equipo de Las Burgas.

Hasta que llegó un córner forzado por Eslava en el que Sancho fue derribado en una acción que no pasó desapercibida para el árbitro que le enseñó la cartulina amarilla a un orensano. Todo el Ruta de laPlata esperaba que Morona del Campo ratificase la pena máxima tres consultar con el VAR, pero decidió que la acción se había producido antes de que el balón estuviese en juego y ordenó finalmente repetir el córner en el que también pudo llegar el primer gol zamorano en un magnífico remate de cabeza de Markel que salió rozando el larguero.

Comenzó la segunda parte sin dambios en nada con un Zamora sin ideas que se basaba de nuevo en los balones largos que enviaba Fermín al área contraria sin peligro alguno.

Hasta que Eslava recibió dentro del área y optó por ceder el balón a Carbonell que disparó algo escorado al exterior de la portería. La calidad del ataque zamorano parecía aparecerse ante un Ruta de la Plata en el que comenzaban a cundir los nervios de la afición.

No esperó mucho Óscar Cano para realizar sus primeros cambios dando entrada en el campo a Carlos Ramos y Farrell, mientras Dani Llácer dio entrada a Guerrero, la gran promesa del equipo gallego.

El Zamora no encontraba ninguna identidad y su defensa muy adelantada cometió dos clamorosos errores que le permitieron al Ourense crear otras tantas ocasiones en las que no marcó de milagro.

Siguió realizando cambios el Zamora hasta complicar enormemente un sistema táctico que ya nadie entendía, aunque Carlos Ramos comenzó a poner orden en la parte de arriba demostrando de nuevo que es un hombre imprescindible en este equipo.

El Zamora siguió buscando el gol y en un corner, Óscar Cano tuvo que pedir el VAR por un derribo de Carbonell en el área pequeña pero el colegiado madrileño tampoco quiso ver nada.

La banda derecha del Zamora era un coladero y Rufo no daba abasto para cortar los avances visitantes. Pero a Márquez nunca se le puede dar un balón porque te articula una jugada personal con pase a Markel que disparó desde la frontal del área y el balón, bien orientado, no quiso entrar.

El Zamora mejoró bastante en los últimos minutos en los que echó mano de la calidad de sus jugadores. Y tuvo una oportunidad clara en una escapada de Farrell que se plantó ante el portero pero el balón se fue pegado al poste y ya en el minuto 97 fue Carlos Ramos el que resolvió de igual forma. Pudo llegar también el gol en las postrimerías en una falta que lanzó Márquez y repelió el palo pero el empate a cero ya no se movió.