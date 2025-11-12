El Girona será el enemigo del Ourense CF en la Copa del Rey

Torrent (2ª RFEF)-Betis (1ª), Atlético Antoniano (2ª RFEF)-Villarreal (1ª), Sant Andreu (2ª RFEF)-Celta de Vigo (1ª) y Real Ávila (2ª RFEF)-Rayo Vallecano (1ª) son algunos de los enfrentamientos de la segunda ronda de la Copa del Rey, según deparó el sorteo celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) en el que al Ourense, rival esta noche del Zamora CF en Liga, le correspondió el Girona. El Ourense, campeón de la Copa Federación, fue el verdugo del Real Oviedo en la primer eliminatoria y en esta segunda se medirá a otro Primera, en este caso el Girona, que se deshizo en su estreno del CD Constancia.

Fran Carmona, futbolista del CD Ourense, se mostró esperanzado en superar la segunda eliminatoria de la Copa sustentados en el "fortín" que está siendo el equipo en Copa.

"El equipo está siendo un fortín en Copa y todo es lo posible en esta competición", dijo el hermano de la internacional absoluta Olga Carmona, tras el sorteo celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Otro jugador del equipo gallego, David Rabadán, valoró "positivamente" la eliminatoria, aunque prefería un rival como el Celta de Vigo o la Real Sociedad "por el ambiente que se podría haber generado" en la ciudad.

Un total de 56 equipos de cinco categorías distintas conocieron sus rivales en el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey que se jugará entre el 2 y el 4 de diciembre. Al igual que en la primera ronda, el sorteo estuvo condicionado por la cercanía geográfica y será a partido único, disputándose en el campo del que juegue en la categoría más baja. Además, tampoco habrá VAR en esta ronda.

La primera ronda dejó varias sorpresas, como la eliminación de un Primera (Real Oviedo) y cuatro Segundas (Valladolid, Córdoba, Las Palmas, Castellón), lo que demuestra el atractivo formato de disputar las eliminatorias a partido único. n