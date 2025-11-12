La "Escuela Triduero", galardonada por la Federación Española de Triatlón: El premio al compromiso

La Escuela del Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero ha vuelto a ser distingida por la Federación Española de Triatlón (FETRI) con el galardón Excelencia 2025 en categoría de bronce. Premio recogido por su entrenador, Alejandro Montalvo, en el acto llevado a cabo en las dependencias del Comité Olímpico Español.

Niños, padres y monitores, las claves del premio

La distinción otorgada al Club Triatlón Duero por su trabajo de cantera premia el esfuerzo de la entidad zamorana por dotar a los más jóvenes de valores como compañerismo y respeto a través de la educación deportiva. Una labor a la que contribuyen también los propios deportistas con su exquisito comportamiento y los padres de los protagonistas, a quienes los directivos Álvaro Hernández y Arturo Cuadrado agradecieron su colaboración, paciencia y dedicación, siendo parte fundamental del proyecto "triduero".

Alejandro Montalvo, en las instalaciones del COE para recibir el premio. / Cedida

Un reconocimiento conocido

La Escuela del Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero es una de las pioneras en su disciplina y una de las mejor valoradas a nivel nacional, siendo esta la segunda vez que recoge el premio de bronce de la federación, galardón que ya obtuvo en 2024. Un reconocimiento más que merecido para los jóvenes "tridueros" que temporada tras temporada toman parte en diferentes competiciones dando buena muestra de todas las virtudes de la disciplina que practican.

Valladolid, otro éxito para la cantera "triduera"

El último ejemplo de dicha realidad tuvo lugar en Valladolid, con motivo del cierre de temporada. Hasta allí se desplazó la escuela "triduera" con veinte jóvenes que tomaron parte del "Duatlón Cross de menores de Pinar de Antequera". Una jornada entrañable en la que deporte y convivencia familiar se dieron de la mano, marcando el debut de muchos zamoranos en el deporte del triatlón y saldándose la participación del club con el segundo puesto de Pablo Nieto en categoría alevín y el tercer lugar de Marina Campo en categoría benjamín como notas más destacadas.

Los mayores también dan ejemplo a nivel nacional

Por su parte, el Triatlón Duero también fue protagonista con "sus mayores" en diversas citas del panorama nacional. Desde el local "XI Trofeo de Otoño de Campo a través" celebrado en el bosque de Valorio con David Pérez y Ana Fadón como más destacados; a las buenas participaciones de Diana Herrero en la prestigiosa "60 Edición Media Maratón Behobia-San Sebastián" o de Jonatan Peláez en la XV Carrera por Montaña "Subida a Campanarios" en Cáceres.