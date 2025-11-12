Los equipos zamoranos compiten en las Series Nacionales y MLP

El club Morales Activa sumó varias victorias en las Series Nacionales y en la MLP y prepara su gran cita: el Open Diputaciónn de Zamora Todos los equipos de las Series Nacionales de Pádel compitieron el pasado fin de semana. En la categoría Grand Slam, el Fisiofyr viajó a Valladolid, donde cayó por 2-10 ante un sólido rival. Una dura derrota que, pese a todo, mantiene al equipo en la segunda posición de la clasificación general. En 500 Masculina, el equipo Repostar se midió al conjunto palentino P90 Pádel, logrando una ajustada y meritoria victoria por 7-5, en una eliminatoria muy igualada y emocionante.

Una de las parejas del Viriato Caja Rural. | VIRIATO PC

Las chicas del Caja Rural, que compiten en la categoría 500 Femenina, disputaron su enfrentamiento en casa, en las instalaciones de Morales Activa, donde se midieron al Pádel Duero. Las locales firmaron una actuación impecable, se imponía con claridad por 12-0, en un ambiente magnífico y con gran presencia de público.

El AB cosechó resultados dispares en el pasado fin de semana. | ABCP

Por último, en la categoría Future, el Tecozam se enfrentaba al Wolf Pádel Omega de Valladolid, consiguiendo una contundente victoria por 10-2, que refuerza su buen momento de forma y consolida a los zamoranos en los primeros puestos de la tabla.

En lo que respecta a la Major League Pádel, este fin de semana solo entraba en competición el equipo Bronce, que se enfrentaba al Club Pádel Villalón de Valladolid. Los zamoranos firmaron una actuación impecable, logrando la victoria por 3-0 tras imponerse en todos los enfrentamientos.

El club Morales Activa se encuentra además inmerso en la organización del Open Diputación de Zamora, prueba perteneciente al Circuito Provincial de Pádel, que se celebrará del 20 al 23 de noviembre en las instalaciones de Activa Pádel Los Llanos.

Este torneo, que cuenta con la colaboración de todos los clubes que forman la Asociación Zamorana de Padél, el apoyo fundamental de la Diputación de Zamora, Ayuntamiento de Zamora, Ayuntamiento de Morales del Vino y de Caja Rural de Zamora así como empresas locales como TecoZam, FisioFyR, Repostar y Supermercados Lupa, reunirá a un gran número de jugadores, consolidando a nuestra provincia como la referente del pádel castellano leones.

Viriato PC

Jornada mejorable del Viriato Pádel Club en las Series Nacionales que disputó su cuarta jornada.

En la Primera división de la categoría 500, victoria importantísima de Viriato Pádel Club Caja Rural de Zamora por 8-4 frente a Padel Palace Masculino en las Instalaciones de Zamora Pádel Indoor. Este resultado les permite aferrarse a los primeros puestos y seguir con opciones de ganar la primera vuelta, con una jornada pendiente y tres equipos peleando por conseguirlo.

En la segunda división de la categoría 500, el Viriato Pádel Club Zamora Pádel Indoor aplazó el enfrentamiento. En la categoría Future, en segunda división, el VPC Decoraciones Argal perdió 9-3 fuera de casa frente a Pádel Indoor Salamanca (Kizneo Energy) y, a falta de una jornada, tendrá que jugar en diciembre los retos para mantener la categoría.

Por su parte, el AB CP Toyota Vía de la Plata se desplazó a Valladolid para enfrentarse al Padelqueens en el Club Pádel D10Z. El enfrentamiento se saldó con una victoria arrolladora de 0-12 ganando todos los partidos en dos sets. En la MLP, la jornada comenzó con el desplazamiento del equipo AB Club de Pádel Caja Rural de categoría Plata a Salamanca para enfrentarse a Los Rebotados en El Canto del Pádel. fueron tres partidos muy igualados, y el masculino incluso se decidió en el tercer set pero las victorias cayeron del lado salmantino (3-0).

El AB Caja Rural de categoría Oro recibió en su sede CMA Albatros al 40.30 Pádel. También fueron partidos muy disputados y el masculino se decidió en el tercer set, todos a favor finalmente de los visitantes: 0-3.

La jornada terminó con el AB Caja Rural de categoría Bronce viajando a Medina del Campo. En el Medina Pádel Indoor se enfrentaron a Los Majores donde los locales consiguieron hacerse con la victoria en las tres modalidades: masculino, femenino y mixto.n