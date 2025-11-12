Club Pádel Malgrat salda la jornada con nota: exhibiciones en casa y esfuerzo a domicilio

Las pistas del Pádel Indoor Benavente vivieron el pasado fin de semana una vibrante jornada de las Series Nacionales de Pádel con enfrentamientos de alto nivel con motivo de los encuentros disputados por los diferentes equipos del Club Pádel Malgrat, conjuntos que desbordaron pasión y espectáculo sobre la pista. Una entrega que también desplegaron las palas benaventanas que tuvieron que acudir a cancha ajena.

Derbi local: Taberna de Bode vs Pub Pórtico

El partido estrella en Benavente enfrentó a los dos conjuntos locales de la categoría 500. Con las gradas repletas de seguidores, el duelo entre las escuadras Taberna de Boda y Pub Pórtico se resolvió a favor de los primeros por un ajustado 7-5. Un marcador que otorgó la victoria al equipo que mostró más temple en los momentos clave y un juego más sólido en la red.

Exhibición de Lácteas Cobreros "A"

Por su parte, las chicas de Lácteas Cobreros "A" protagonizaron una auténtica exhibición frente a Clínica Remo. Las benaventanas dominaron en todas las pistas y cerraron la eliminatoria con un rotundo 12-0, confirmando así su gran estado de forma y su candidatura a todo esta temporada.

Conjunto Clínica Peromato del CLub Pádel Malgrat / Cedida

Ajustado encuentro en León: Future Clínica Peramato

Desplazados hasta León, los chicos de Future Clínica Peramato se midieron a 987 Pádel en una eliminatoria muy igualada que, por desgracia, no pudo acabar en triunfo. Pese a luchar cada punto, la balanza se inclinó en favor de los locales con un marcador de 7-5, si bien los benaventanos ofrecieron un notable nivel de juego y mostraron una vez más su crecimiento en pista.

Derrota del Hotel Villa de Benavente

En cuanto a la jornada del Hotel Villa de Benavente, las benaventanas se enfrentaron al potente Golden Point Pádel Academy Fem A. Un duro rival que, pese al esfuerzo y entrega de las jugadoras delClub Pádel Malgrat, impusieron su calidad en pista y se llevaron la eliminatoria por un claro 2-10. Un marcador del que las locales tratarán de resarcirse próximamente.

Dos jugadoras del Hotel Villa Benavente posan con sus rivales. / Cedida

Tropiezo de Logifrio en O Barco de Valdeorras

El último encuentro del Club Pádel Malgrat tuvo como protagonista al conjunto Logifrío. Sus jugadores viajaron hasta O Barco de Valdeorras, escenario en el que afrontaban una dura eliminatoria. Los benaventanos no pudieron encontrar allí su mejor versión y cedieron por un contundente 12-0. Un tanteo que esconde el compromiso y la actitud positiva del grupo, siempre combativo pese a tener enfrente un rival de alto nivel.

Balance de la jornada

La fecha dejó luces y sombras para los equipos del Club Pádel Malgrat, con importantes victorias de Taberna de Bode y Lácteas Cobreros A, que suman puntos valiosos para mantenerse en lo más alto de la clasificación.