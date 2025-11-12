Abierta la inscripción para el torneo navideño

Ut El Club Arqueros Zamora ha abierto el plazo de inscripción para el XXV Torneo Nacional de Navidad y el XII Torneo Reny Picot que se celebrará en el Pabellón del Rocódromo de la Ciudad Deportiva de Zamora el 20 de diciembre de 2025. La prueba se disputará en las modalidades de arco recurvo, arco compuesto, arco tradicional recurvado, arco desnudo y arco tradicional long bow, tanto masculino como femenino.

En cuanto a las categorías, tan sólo se contempla la Senior aunque podrán participar arqueros de categorías inferiores que puntuarán en la clasificación senior.

Estará abierto el plazo de inscripción hasta el 13 de diciembre a las 24 horas. Las inscripciones se realizarán exclusivamente enviando correo electrónico junto con el justificante del ingreso y los siguientes datos obligatorios al e-mail: floppy.fisico@gmail.com: nombre y apellidos, número de licencia del arquero, número de licencia del club, modalidad, categoría, autorizo IANSEO: SÍ/NO, fecha de nacimiento, teléfono de contacto y número de acompañantes para hacer una estimación del tentempié.

El coste de la inscripción será de 20€ que se deberán ingresar en la cuenta del CD Arqueros Zamora, Nº ES83 3085 0070 9514 0416 1513 especificando en el concepto nombre y apellidos del arquero.

Con el fin de que todos los inscritos puedan disfrutar desde el comienzo hasta prácticamente el final del evento, la competición será de la siguiente forma: El Round, será de 60 flechas en dos tandas de 30. La clasificación final del mismo será según haya acabado el round. No habrá eliminatorias y las puntuaciones de estas 60 flechas serán válidas para el 5º RAUS para los Senior, Junior y Cadetes. n