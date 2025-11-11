Robadas dos galgas en Morales del Vino
Las perras del club Mara desaparecieron en la madrugada del martes
Dos galgas de 4 y 3 años de edad fueron robadas en la madrugada del martes en una finca agraria de Morales del Vino, según denunciaron a este periódico sus propietarios que piden información a quien pueda aportar pistas sobre este suceso. Se trata de dos hembras de color colorado y canela que pertenecen a un galguero de la localidad federado por el club Mara.
Los ladrones entraron en la finca tras perforar la valla que la rodea y sustrayeron las dos hembras pero dejaron un macho. Este robo se suma a varios que se han producido en este comienzo de la temporada en Castilla y León y por el momento, las fuerzas de orden público no han podido esclarecer ninguno.
