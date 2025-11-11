Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Robadas dos galgas en Morales del Vino

Las perras del club Mara desaparecieron en la madrugada del martes

Las dos perras robadas en la pasada madrugada

Las dos perras robadas en la pasada madrugada / LOZ

Manuel López-Sueiras

Dos galgas de 4 y 3 años de edad fueron robadas en la madrugada del martes en una finca agraria de Morales del Vino, según denunciaron a este periódico sus propietarios que piden información a quien pueda aportar pistas sobre este suceso. Se trata de dos hembras de color colorado y canela que pertenecen a un galguero de la localidad federado por el club Mara.

Los ladrones entraron en la finca tras perforar la valla que la rodea y sustrayeron las dos hembras pero dejaron un macho. Este robo se suma a varios que se han producido en este comienzo de la temporada en Castilla y León y por el momento, las fuerzas de orden público no han podido esclarecer ninguno.

