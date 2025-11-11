Un rival eficaz en la Copa RFEF pero último en la Liga

El Ourense CF afrontará con optimismo el trascendente partido que jugará este miércoles a las 20.30 horas en el Estadio Ruta de la Plata con el objetivo de sumar puntos que le permitan abandonar el último puesto en la clasificación que ocupa actualmente. El equipo orensano ha recibido un importante refuerzo en su moral proclamándose campeón de la Copa RFEF el pasado fin de semana con el 3-0 que le endosó al Orihuela de Segunda RFEF y además esta mañana conocerá el resultado del sorteo de la Copa del Rey que jugará gracias a su buena actuación en la Copa RFEF y podría saltar la banca si el rival fuera un equipo de Primera División. Pero no está el equipo de la ciudad de las Burgas para derrochar esfuerzos en competiciones secundarias mientras se vea en puestos de descenso en la liga del Grupo 1. Hasta el momento, los orensanos tan sólo han podido sumar cinco empates aunque, tras el partido del miércoles en el Ruta de la Plata, parece que se le suavizará bastante el calendario.

Quince equipos de Primera División, todos menos el Real Oviedo, eliminado, y los cuatro que disputarán la Supercopa de España (Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao), conocerán hoy sus rivales para la segunda ronda de la Copa del Rey, en la que aún se mantienen en competición 17 clubes de Segunda y otros 24 de Primera, Segunda y Tercera RFEF.

Un total de 56 equipos de cinco categorías distintas, entre ellos el Ourense, esperan rivales esta mañana en el sorteo de la segunda ronda que está previsto que se dispute entre los días 2 y 4 de diciembre. El sorteo, al igual que ocurrió en la primera ronda, estará condicionado por la cercanía geográfica y será a partido único, disputándose en el campo del que juegue en la categoría más baja. Además, tampoco habrá VAR en esta ronda.

Por cercanía geográfica, al Ourense podría tocarle en el sorteo al Celta de Primera División, la Cultural Leonesa o Deportivo, de Segunda. O Racing de Ferrol y Pontevedra, también de Primera RFEF.

El partido de este miércoles en Zamora condicionará, sin duda, los encuentros de ambos rivales en el próximo fin de semana ya que, si los orensanos recibirán a un Guadalajara tranquilamente instalado en mitad de la clasificación, el equipo de Oscar Cano visitará uno de los campos más difíciles de la categoría como es el del Racing de Ferrol que lucha por los primeros puestos de la tabla.

Mientras tanto, otro de los equipos con serios problemas en la clasificación, el Arenteiro de Carballiño, ha decidido cambiar de entrenador y anunció la destitución de Jesus Arribas. El equipo orensano se encuentra en puestos de descenso a Segunda Federación tras perder ante el Racing Ferrol en O Espiñedo. "El CD Arenteiro y Jesús Arribas ponen fin a su etapa conjunta tras la disputa de la jornada 11 de Liga. Desde el club queremos agradecerle su dedicación, profesionalidad y trabajo a lo largo de estos meses", destaca la entidad presidida por Argimiro Marnotes.

Arribas llegó al club gallego el pasado verano avalado por su buen trabajo en el Rayo Majadahonda. No obstante, una serie de ocho partidos sin ganar han precipitado su salida del equipo, que ganó por última vez el 14 de septiembre en el campo del Cacereño. n