Sinner manda un aviso a Alcaraz en su debut en Turín

Jannik Sinner demostró que viene muy fuerte para las ATP Finals. El italiano debutó en Turín, con todo el público a su favor, y mostró la versión firme a la que nos tiene acostumbrados. Su rival, Felix Auger-Aliassime, plantó cara en el primer set, pero no pudo hacer frente a la consistencia de Jannik (7-5, 6-1), que es el mejor jugador del mundo en condiciones indoor.

El tenista canadiense empezó bien el partido, sin problemas con su saque y ganando intercambios al italiano. Los grandes servicios de Felix permitían seguir la estela de su rival, que optó por empezar sacando. Hasta que llegó su tercer juego y Sinner apretó de lo lindo desde el resto. Tuvo hasta dos bolas de break, pero los primeros saques permitieron que superara la situación.

Con 5-4 para el italiano, Auger-Aliassime salvó una pelota de set en contra y se aferraba con todo en la manga. El partido empezaba a tener aroma a tie-break, pero fue entonces cuando al canadiense le fallaron las fuerzas. Empezó bien el juego con un 30-0 a favor, pero la presión de Sinner siguió intacta y acabó por conseguir una bola de rotura en el momento ideal. Primer set para él.

El canadiense se marchó directamente a los vestuarios para cambiar el chip y quizá ser tratado de una dolencia. La realidad es que no se veía bien a Felix durante el último juego en el set, y Sinner se llevó el set tras un error de bulto de su rival, que hizo un cortado que prácticamente tocó la parte inferior de la red. Sea por cansancio o por alguna molestia, el canadiense parecía incómodo.

Felix Auger-Aliassime, durante el partido / Alessandro Di Marco

Una sensación que se prolongó en el segundo set. Felix volvió, pero no al nivel que había mostrado en el inicio del partido. Sinner siguió intratable con su saque, sin ceder ni una sola oportunidad de break, y rompió seguidamente al canadiense, que incluso cometió una doble falta que le puso en el alambre. El canadiense probó una derecha, pero se fue al pasillo por poco. Parcial de 4-0 para el italiano, incluyendo el primer set.

Auger-Aliassime, lesionado

Sinner cumplió con su saque y, desde entonces, el canadiense pidió tiempo médico en todos los descansos. Siguió compitiendo con su servicio, sobre todo si metía los primeros, porque su movilidad estaba totalmente limitada por sus problemas físicos. Aun así, quiso acabar el partido, consciente de que jugar en Turín es una ocasión especial.

De nuevo, con 4-1 a favor del transalpino, Auger-Aliassime volvió a perder su servicio. Voleó sin ningún tipo de intensidad cerca de la red y Sinner finiquitó la tarea rápidamente. Victoria para Jannik, que se enfrentará en el segundo partido de la fase de grupos contra Alexander Zverev, ya que ganó al estadounidense Ben Shelton en su debut.