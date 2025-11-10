Óscar Cano, sin opción a error en su debut con el Zamora CF

El debut de Óscar Cano al frente del Zamora CF, el miércoles a las 20.30 horas ante el Ourense en el Ruta de la Plata, se presenta como una verdadera final en el seno del equipo rojiblanco. El aplazamiento del partido debido a la final de la Copa RFEF en la que, por cierto, se impuso el equipo gallego al Orihuela (3-0), hace que la situación de los de la capital del Duero sea todavía más preocupante y es que, aunque todavía no han caído en puestos de descenso directo (son 14º), sí están empatados a 12 puntos con equipos que ahora mismo perderían la categoría. El técnico, que llegó hace una semana y que será presentado de forma oficial mañana, deberá hacer bueno el lema de "entrenador nuevo, victoria segura" porque todo lo que no sea lograr un +3 será una decepción, dadas las urgencias.

Confiados en que se siente en el banquillo

A este respecto, desde el Grupo Páez, sí se confía en que el nuevo técnico pueda sentarse pasado mañana en el banquillo, una vez cerrados todos los flecos económicos que restan en la liquidación de Juan Sabas. Según los responsables sevillanos, es un tema que no consideran preocupante y que se cerrará antes del encuentro. De lo contrario sería Ramón Verdú, que sigue como segundo, quien dirigiría a los rojiblancos ante un Ourense que llega como colista con 8 puntos en su casillero.

A partir de este encuentro, el Zamora CF afrontará tres choques complicados por diferentes motivos. Los rojiblancos visitarán a un Racing de Ferrol que es candidato al ascenso y que tratará de imponer su ley en A Malata, para después medirse con dos equipos que, como ellos, ahora mismo pugnan por salir de la zona baja de la clasificación: el recién ascendido Talavera de la Reina, que llegará al Municipal rojiblanco el domingo 23 (16.00 horas) y la visita a Osasuna B para cerrar el mes. Para ese instante, desde la "planta noble" se confía en que el Zamora CF haya recuperado posiciones en la tabla y la plantilla cumpla con su cometido este curso que es estar entre los mejores.

Empatados con el descenso

En estos momentos, y a pesar de un nuevo tropiezo ante el Athletic B, sigue siendo el Tenerife quien lidera la tabla, aunque solo con un punto de ventaja sobre el Celta Fortuna, que acecha la primera posición. Le siguen Real Avilés y Ferrol, para cerrar el play-off con el Castilla. Los que ahora mismo caerían a Segunda RFEF son Ourense, Arenteiro, Cacereño, Osasuna B y Unionistas de Salamanca, con 12 puntos, los msismos que tiene el Zamora CF.