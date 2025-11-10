Fatou Filor entra en el equipo ideal de la jornada
La senegalesa del Recoletas Zamarat fue la mejor pívot por su actuación ante el Santfeliuenc
La pívot senegalesa del Recoletas Zamora Fatou Kiné Filor ha entrado en el equipo ideal de la jornada en la Liga Challengue gracias al 24 de valoración que logró en el partido contra el Sanfeliuenc (64-70). La jugadora naranja anotó 18 puntos (6/6 TL), capturó 7 rebotes, firmó 3 recuperaciones y recibió 6 faltas . El resto del «cinco ideal» estuvo integrado por la base Marta Llompart (La Cordà de Paterna) 24 val: 12 puntos (2/2 TL), 11 rebotes, 5 asistencias, 3 recuperaciones y 7 faltas recibidas; la escolta Cesarina Capellán (Unicaja Mijas) 26 val: 20 puntos (2/3 TL y 7/13 TC), 3 rebotes, 1 asistencia, 6 recuperaciones, 1 tapón y 6 faltas recibidas;la alero Sara Castro (Osés Construcción) 27 val: 18 puntos (6/7 TL), 7 rebotes, 4 asistencias, 1 tapón y 6 faltas recibidas; y la ala pívot: Camille Zimmerman (Unicaja Mijas) 26 val: 20 puntos (2/3 TL y 7/13 TC), 3 rebotes, 1 asistencia, 6 recuperaciones, 1 tapón y 6 faltas recibidas.
