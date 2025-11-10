Diez galgos zamoranos pasan a cuartos de final en la fase previa del Nacional

Diez galgos zamoranos consiguieron la clasificación para cuartos de final en una nueva jornada de octavos en la fase previa del Campeonato de España. De esta forma, siguen adelante lo clubes Alegría, Tariego, Arcenillas, Diamante, Nápoli, El Baíllo, Santa Cristina, Virgen de La Veguilla, Baltuana y Galgosalada. Las jornadas del pasado fin de semana volvieron a ser muy satisfactorias porque se cumplió el programa previsto con muy buenos tiempos en las liebres disputadas. Conviene recordar que Castilla y León es la única comunidad que está disputando el Nacional a campo abierto.

Una vez finalizada la ronda de octavos de final, en el grupo 3 en el que compiten clubes zamoranos se disputarán los siguientes emparejamientos de cuartos de final: Zamora-San Esteban del Molar, Diamante-El Tariego, Santa Cristina-Baltuana, Vírgen de La Veguilla-Campeador.

Los emparejamietos en cuartos de final para el grupo 1 serán: Mezquita-Hermano Antonio, Caballero de Olmedo-San Cristóbal, Campoalón-N.S. Carmen y El Chabolo-Virgen de los Mártires. En el grupo 2, también de Valladolid han quedado las siguiente colleras de cuartos de final: Castillo de La Mota- San Juan Bautista, Cañipón-Lebrel de Diana, Alaejos-Ciruelos y La Perrita correrá un exento.

Octavos de final

En Villalobos, la Alegría y Galgueros en Tierra de Campos comenzaron con una carrera de 54" nula y terminaron con una válida de 1' 22" con punto para La Alegría. El Tariego logró la clasificación en la collera contra Calabrés que se decidió con una liebre de 2' 01" en la que se impuso el club de Fuentelapeña. Arcenillas eliminó a San Antonio en una carrera de 1' 33" y Diamante se clasificó tras derrotar a Matacán en una liebre de 1' 56"

En Cuenca de Campos, también el domingo, Monte San Esteban y Rueda quedaron eliminados por lo que generan un exento para la siguiente ronda. Fue en una carrera accidentada de 3´21 en el que se descalificó a Monte San Esteban por abandonar la persecución y la perra representante de Rueda sufría una lesión que le impedía seguir en competición.

En el corredero de Granja de Moreruela, Nápoli alcanzó la clasificación en una libre de 2' 14" en la que eliminó al Lebrel Salmantino. El Baillo también se clasificó porque la perra del club Mara se negó a entrar en trailla. También pasó Santa Cristina de la Polvorosa ante El Cachín en una carrera corta de 1' 14". Otro duelo zamorano disputaron en Villanueva del Aceral Virgen de La Veguilla y La Rabona que se saldó a favor de la hembra del club benaventano en 1' 31". El Tobar cayó eliminado frente al Baltuana tras correr una buena liebre de 2' 20". Y en Moraleja del Vino, Galgosalada se impuso al Lebrel Zamora en 1' 48", mientras que el club Toro eliminaba a Moreruela en 1' 55".