Atlétismo
David Campo y Nerea Miguel, los más rápidos del Cross de Otoño de Valorio
Los atletas zamoranos fueron los más destacados en el Cross de Otoño celebrado en el "pulmón verde" de la capital con buena afluencia de corredores
David Alonso Campo y Nerea Miguel fueron los grandes vencedores del XI Cross de Otoño de Campo a Través, celebrado en la matinal del domingo en Valorio en una preciosa jornada deportiva. La cita comenzó con las diversas categorías inferiores.
Los más pequeños fueron completando sus carreras hasta llegar a los sub-18, el futuro del atletismo zamorano. Ya a las 13.00 horas tomaron la salida los Absolutos, con un recorrido por el "pulmón verde" de Zamora de 6 kilómetros para la categoría masculina y 4 para las féminas.
David Campo fue el gran vencedor en el bosque, con un tiempo de 20:16 tras un sprint final con Mohamed Qarqour, que se colgó la plata, mientras que Rober Llana completó el podio de vencedores.
Por lo que se refiere a las féminas, reinó Nerea Miguel, que paró el crono en 15:28, al igual que María Campo, con quien protagonizó un precioso duelo. Cerró el trío vencedor Noelia Coomonte con un registro de 16:59. Con las medallas en un soleado mediodía se clausuró este cross que tanto gusta a los corredores, sobre todo a los zamoranos.
CLASIFICACIONES
Absoluto - Máster Femenino
1.- Nerea Miguel
2.- María Campo
3.- Noelia Coomonte
4.- Vicky Pérez
5.- Raquel Corral
6.- Susana Almaraz
7.- Susana Martín
8.- Ana Fadón
Absoluto - Máster Masculino
1.- David Campo
2.- Mohamed Qarqour
3.- Roberto Llana
4.- Josico Manso
5.- Iván Torres
6.- David Pérez
7.- Iván Rábano
8.- Sergio Cruz
9.- Manuel Barrios
10.- Miguel Ángel Ganador
11.- Roberto Rodríguez
12.- Óscar Nicolás
13.- Francisco J. Mendo
14.- Jorge Muñiz
15.- José Carlos Charro
