Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atlétismo

David Campo y Nerea Miguel, los más rápidos del Cross de Otoño de Valorio

Los atletas zamoranos fueron los más destacados en el Cross de Otoño celebrado en el "pulmón verde" de la capital con buena afluencia de corredores

Los atletas se preparan para tomar la salida en Valorio. | ALBA PRIETO

Los atletas se preparan para tomar la salida en Valorio. | ALBA PRIETO

Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

David Alonso Campo y Nerea Miguel fueron los grandes vencedores del XI Cross de Otoño de Campo a Través, celebrado en la matinal del domingo en Valorio en una preciosa jornada deportiva. La cita comenzó con las diversas categorías inferiores.

Los más pequeños fueron completando sus carreras hasta llegar a los sub-18, el futuro del atletismo zamorano. Ya a las 13.00 horas tomaron la salida los Absolutos, con un recorrido por el "pulmón verde" de Zamora de 6 kilómetros para la categoría masculina y 4 para las féminas.

GALERÍA | Valorio corona a David Campo y Nerea Miguel como ganadores de Cross de Otoño

GALERÍA | Valorio corona a David Campo y Nerea Miguel como ganadores de Cross de Otoño

Ver galería

GALERÍA | Valorio corona a David Campo y Nerea Miguel como ganadores de Cross de Otoño / Alba Prieto / Alba Prieto

David Campo fue el gran vencedor en el bosque, con un tiempo de 20:16 tras un sprint final con Mohamed Qarqour, que se colgó la plata, mientras que Rober Llana completó el podio de vencedores.

Por lo que se refiere a las féminas, reinó Nerea Miguel, que paró el crono en 15:28, al igual que María Campo, con quien protagonizó un precioso duelo. Cerró el trío vencedor Noelia Coomonte con un registro de 16:59. Con las medallas en un soleado mediodía se clausuró este cross que tanto gusta a los corredores, sobre todo a los zamoranos.

CLASIFICACIONES

Absoluto - Máster Femenino

1.- Nerea Miguel

2.- María Campo

3.- Noelia Coomonte

4.- Vicky Pérez

5.- Raquel Corral

6.- Susana Almaraz

7.- Susana Martín

8.- Ana Fadón

Absoluto - Máster Masculino

1.- David Campo

2.- Mohamed Qarqour

3.- Roberto Llana

4.- Josico Manso

5.- Iván Torres

6.- David Pérez

7.- Iván Rábano

8.- Sergio Cruz

9.- Manuel Barrios

10.- Miguel Ángel Ganador

11.- Roberto Rodríguez

12.- Óscar Nicolás

13.- Francisco J. Mendo

14.- Jorge Muñiz

15.- José Carlos Charro

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents