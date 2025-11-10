David Campo y Nerea Miguel, los más rápidos del Cross de Otoño de Valorio

David Alonso Campo y Nerea Miguel fueron los grandes vencedores del XI Cross de Otoño de Campo a Través, celebrado en la matinal del domingo en Valorio en una preciosa jornada deportiva. La cita comenzó con las diversas categorías inferiores.

Los más pequeños fueron completando sus carreras hasta llegar a los sub-18, el futuro del atletismo zamorano. Ya a las 13.00 horas tomaron la salida los Absolutos, con un recorrido por el "pulmón verde" de Zamora de 6 kilómetros para la categoría masculina y 4 para las féminas.

GALERÍA | Valorio corona a David Campo y Nerea Miguel como ganadores de Cross de Otoño / Alba Prieto / Alba Prieto

David Campo fue el gran vencedor en el bosque, con un tiempo de 20:16 tras un sprint final con Mohamed Qarqour, que se colgó la plata, mientras que Rober Llana completó el podio de vencedores.

Por lo que se refiere a las féminas, reinó Nerea Miguel, que paró el crono en 15:28, al igual que María Campo, con quien protagonizó un precioso duelo. Cerró el trío vencedor Noelia Coomonte con un registro de 16:59. Con las medallas en un soleado mediodía se clausuró este cross que tanto gusta a los corredores, sobre todo a los zamoranos.