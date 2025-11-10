David Almeida, clasificado para el Nacional de Caza Menor

El zamorano David Almeida representará a Zamora en la final del Campeonato de España de Caza Menor con Perro tras conseguir la tercera posición en el Autonómico que organizó el Club Riomonte, en Santa Cristina de Valmadrigal (León), Además, también consiguió el billete para el Nacional de 2026 la zamorana Dafne Calvo que alcanzó también la tercera posición por sorteo.

Dafne Calvo, con su juez. / DZC

En la prueba femenina, cinco de las siete participantes no consiguieron abatir pieza. La primera clasificada, Mónica Ojeda, capturó cuatro codornices y la segunda, Ania Martínez, un conejo, lo que les valió para formar parte del equipo de Castilla y León para la Final Nacional del año 26, junto con Dafne Calvo, que se clasificó por sorteo.

En la prueba masculina, el leonés Raúl Marcos capturó dos perdices que le dieron el título autonómico. El subcampeón de la prueba fue el segoviano Ernesto Martín, con una perdiz, un conejo y una codorniz y tercero el representante de Zamora David Almeida, con una perdiz y una codorniz. Almeida demostró tras ganar una semana antes el Campeonato Provincial, un gran momento de forma que le hará salir a por todas en el Campeonato de España. Estos tres clasificados representarán a Castilla y León en la Semifinales Nacionales del próximo día 22 y 23 de noviembre, en Villaescusa de Haro y Carrascosa de Haro (Cuenca).

David Almeida se proclamó campeón de Zamora una semana antes / DZC

Zamora acarició además otra plaza para el Nacional con Pablo García Ferrero, que competía como subcampeón de Salamanca, y terminó cuarto igualado a puntos con David Almeida. García Ferrero viene de proclamarse subcampeón de España de San Huberto. Y la actuación de los zamoranos se completó con una discreta actuación del toresano Fernando Marbán, un cazador con sobrada experiencia en esta modalidad que finalizó, junto a otros seis participantes, sin capturas.

El escenario del Campeonato de Castilla y León fue el mismo de los últimos tres años en esta competición. “Aun siendo las condiciones climatológicas muy buenas para la práctica deportiva de la caza, las capturas de perdiz fueron muy escasas, con solo nueve perdices abatidas entre todos los participantes. La ratio adultos/jóvenes indica una cría floja”, informó la Federación Territorial. Se presentaron en control 9 perdices, 20 codornices y 4 conejos.

A la vista de estos datos y los aportados por el veterinario del Jurado Técnico, la Federación ha informado que “el año de cría de perdiz no ha sido bueno, con una relación de capturas de 1/1 de jóvenes. Este dato es extensivo a toda la Tierra de Campos, pero ha habido zonas, sobre todo de montaña, en las que la perdiz ha criado bien. De las 9 perdices abatidas 5 eran adultas y 4 jóvenes. Se capturaron 4 machos (dos adultos y dos jóvenes) y 5 hembras (3 adultas y dos jóvenes). Las 20 codornices capturadas a estas alturas del año, confirma de nuevo el aumento de codornices no migrantes, con la creciente presencia de la pequeña gallinácea durante todo el año ya que, de las 20, 19 eran del año”.

La organización técnica del campeonato corrió a cargo del equipo de la Delegación Provincial de León, dirigido por Miguel Fierro, y por el director del Campeonato y responsable de la modalidad de Caza Menor con Perro, Claudio Sánchez.

Eva Rius, recibiendo el trofeo de campeona de Cataluña / FCC

Eva Rius

Por otra parte, la catalana habitual en las competiciones de Zamora Eva Rius consiguió un nuevo título de Campeona de Cataluña de Caza Menor con Perro que le permitirá acudir al Campeonato de España del próximo año. El Campeonato de Cataluña de Caza Menor con Perro 2025 se celebró en el Coto Sogany -Vall Llebrera, ubicado en la zona municipal de Artesa de Segre (Lérida). Eva Rius alcanzó el primer puesto, seguida por Paula Aixala y Verónica Cantillo.