Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jiu-Jitsu

El Ambar Ream Benavente suma 13 medallas en la European Cup

La prueba se disputó en Guadalajara con medio millar de participantes en las distintas categorías

Los lucharores benaventanos que compitieron en Guadalajara

Los lucharores benaventanos que compitieron en Guadalajara / LOZ

Manuel López-Sueiras

Manuel López-Sueiras

El Ambar Team Benavente protagonizó una excelente participacion en la European Cup 2025 \ Gi -NoGi–Kids celebrada en Guadalajara, consiguiendo 13 medallas en una prueba en la que tomaron parte 545 participantes. En total fueron 8 platas y 5 bronces.

Resultados

Los resultados de los luchadores benaventanos fueron los siguientes:

-Plata. Javier Jáñez Martín en categoría Male No-Gi / White / Master 1 (30+) / -73,5 kg (Light)

-Plata. Gerardo Pérez Gómez en categoría Male Gi/Brown/ Master 2 (36+) / -64 kg (Light feather)

-Plata. Rayane Oubelhaj en categoría Juvenil Boys Gi / White / Juvenile 2 / - 64,0 kg (Feather)

-Plata. Rayane Oubelhaj en categoría Juvenile Boys No-Gi/ White / Juvenile 2 / -61,5 kg (Feather)

-Plata. Elai Uriarte Devesa en categoría Boys No-Gi / Grey / Junior I (10yrs) / -40,90 kg

-Plata. Nizam Tapioles Casado en categoría Boys No-Gi / White / Teen II (14yrs) / -59,00 kg

-Plata. Elai Uriarte Devesa en categoría Boys Gi / Grey / Junior I (10yrs) / -42,50 kg

-Plata. Ismail Oubelhaj en categoría Boys Gi / White / Teen III (15yrs) / -56,70 kg. n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents