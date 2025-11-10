El Ambar Ream Benavente suma 13 medallas en la European Cup

El Ambar Team Benavente protagonizó una excelente participacion en la European Cup 2025 \ Gi -NoGi–Kids celebrada en Guadalajara, consiguiendo 13 medallas en una prueba en la que tomaron parte 545 participantes. En total fueron 8 platas y 5 bronces.

Resultados

Los resultados de los luchadores benaventanos fueron los siguientes:

-Plata. Javier Jáñez Martín en categoría Male No-Gi / White / Master 1 (30+) / -73,5 kg (Light)

-Plata. Gerardo Pérez Gómez en categoría Male Gi/Brown/ Master 2 (36+) / -64 kg (Light feather)

-Plata. Rayane Oubelhaj en categoría Juvenil Boys Gi / White / Juvenile 2 / - 64,0 kg (Feather)

-Plata. Rayane Oubelhaj en categoría Juvenile Boys No-Gi/ White / Juvenile 2 / -61,5 kg (Feather)

-Plata. Elai Uriarte Devesa en categoría Boys No-Gi / Grey / Junior I (10yrs) / -40,90 kg

-Plata. Nizam Tapioles Casado en categoría Boys No-Gi / White / Teen II (14yrs) / -59,00 kg

-Plata. Elai Uriarte Devesa en categoría Boys Gi / Grey / Junior I (10yrs) / -42,50 kg

-Plata. Ismail Oubelhaj en categoría Boys Gi / White / Teen III (15yrs) / -56,70 kg. n