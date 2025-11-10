Jiu-Jitsu
El Ambar Ream Benavente suma 13 medallas en la European Cup
La prueba se disputó en Guadalajara con medio millar de participantes en las distintas categorías
El Ambar Team Benavente protagonizó una excelente participacion en la European Cup 2025 \ Gi -NoGi–Kids celebrada en Guadalajara, consiguiendo 13 medallas en una prueba en la que tomaron parte 545 participantes. En total fueron 8 platas y 5 bronces.
Resultados
Los resultados de los luchadores benaventanos fueron los siguientes:
-Plata. Javier Jáñez Martín en categoría Male No-Gi / White / Master 1 (30+) / -73,5 kg (Light)
-Plata. Gerardo Pérez Gómez en categoría Male Gi/Brown/ Master 2 (36+) / -64 kg (Light feather)
-Plata. Rayane Oubelhaj en categoría Juvenil Boys Gi / White / Juvenile 2 / - 64,0 kg (Feather)
-Plata. Rayane Oubelhaj en categoría Juvenile Boys No-Gi/ White / Juvenile 2 / -61,5 kg (Feather)
-Plata. Elai Uriarte Devesa en categoría Boys No-Gi / Grey / Junior I (10yrs) / -40,90 kg
-Plata. Nizam Tapioles Casado en categoría Boys No-Gi / White / Teen II (14yrs) / -59,00 kg
-Plata. Elai Uriarte Devesa en categoría Boys Gi / Grey / Junior I (10yrs) / -42,50 kg
-Plata. Ismail Oubelhaj en categoría Boys Gi / White / Teen III (15yrs) / -56,70 kg. n
