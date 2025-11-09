Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora tras perder ante Súper Agropal Palencia: "Hemos caído en una espiral de errores que nos ha matado"

Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora, señalaba tras la derrota de su equipo ante el Súper Agropal Palencia, que la derrota era algo que "podía suceder" atendiendo al nivel del rival, aunque lamentó el segundo acto y "la burrada" de puntos que encajó en el segundo acto, la clave del choque en el Ángel Nieto.

"Hay que felicitar a nuestro rival porque han sido merecedores del triunfo", aseguró el técnico, analizando a continuación el envite: "han firmado un gran triunfo basado en un segundo cuarto que han sido nuestros diez peores minutos de la temporada. Un tramo que, pese al esfuerzo de la segunda mitad, no hemos podido recuperar y, por eso, se han llevado el partido".

El parcial clave

Respecto a ese parcial, de 10-42, previo al descanso en el que se rompió el envite, Saulo Hernández aseguró que encajar tantos puntos es "una burrada", aunque matizó: "sin embargo, en el ritmo de partido que planteamos porque creemos que es el mejor para nosotros, si en cada jugada recibes un triple o cedes una segunda opción, generas la oportunidad para ello". De hecho, el técnico indicó: "nos han metido 40, pero pudieron haber sido más".

Para Saulo, el error del segundo cuarto es claro: "hay que aprender que el baloncesto es un juego de errores y, hoy, no lo hemos sabido manejar. Hemos encadenado errores, uno detrás de otro, y hemos entrado en una espirar muy peligrosa". "Menos mal que sonó la bocina y pudimos recomponernos al descanso", zanjó el entrenador al respecto.

Por otra parte, Saulo Hernández aseguró que no se sentía indignado por la derrota. Todo lo contrario. "Sería una farsa que estuviera enfadado porque hayamos perdido el derbi. Conocemos a Palencia, sabemos quién es Zamora...", comentó el técnico, señalando que "si bien en el segundo cuarto se pudo apretar más", el cuadro palentino es un equipo hecho para ascender y que, más allá del marcador, "el equipo puso todo el esfuerzo en pista por frenar tanto talento", lo que calificó fundamental para él.