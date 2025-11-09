Raúl Pérez, entrenador del Recoletas Zamora, tras ganar en Sant Feliu: "Estos partidos hay que sacarlos con oficio”

Como no podía ser de otro modo, Raúl Pérez, entrenador del Recoletas Zamora, se mostró muy satisfecho por la victoria de las suyas y ensalzó la importancia del resultado. “Era un partido difícil, sobre todo porque el viaje que tuvimos fue súper largo. El estar con ocho jugadoras prácticamente durante tres semanas nos está condicionando mucho a nivel físico. Hay jugadoras muy cargadas y eso les impide estar al nivel que queremos. Hoy (por el sábado) creo que nos ha pesado”. Además, si algo lamentó el preparador, es que en defensa fuera uno de los peores encuentros que protagonizaron y eso el rival, el Sant Feliu, se lo hizo pagar.

Mejorable en defensa

“No nos ha gustado en defensa, y eso que veníamos haciendo tres encuentros muy buenos. Pero, al final, estos partidos hay que sacarlos con oficio”, señaló el responsable de banquillo naranja.

En cuanto al devenir del choque, teniendo en cuenta cómo iba el marcador, Pérez sí resaltó que “pese a que se nos han puesto por delante, hemos vuelto a dar la cara para cambiar el ritmo del partido, sobre todo a ser un poco inteligentes al final, que nos estaba costando en el resto del partido”.

Con todo sí celebro el cuarto triunfo del curso, el tercero consecutivo, y admitió que esperan con ganas el regreso de las dos lesionadas porque “las necesitamos en el día a día”.