Fútbol
Oji, entrenador del CD Villaralbo, tras el empate en Palencia: "Este punto nos sabe a victoria"
"Estoy muy orgulloso de mis jugadores por llevar el plan de partido a cabo ante un rival como este", comentó el técnico
El CD Villaralbo sumó un valioso punto en su visita a La Nueva Balastera, empatando 0-0 ante el Palencia CF, uno de los equipos más potentes del grupo. El técnico azulón, Víctor Martín "Oji", valoró el resultado como un éxito táctico y emocional, destacando el compromiso de sus jugadores y la solidez defensiva del equipo.
Plan de partido cumplido
Desde el primer momento, el Villaralbo tuvo claro cómo afrontar el encuentro. “Venimos a un partido con un contexto muy difícil, contra un rival de categoría superior”, explicó Oji. El equipo zamorano apostó por "un bloque bajo, cerrando pasillos interiores" y esperando sus momentos: “teníamos que llevarles hacia fuera y confiar en nuestras transiciones. Los chicos han seguido el plan y ha salido bien”, añadió.
Aunque lamentó no haber aprovechado alguna ocasión clara, el técnico se mostró satisfecho: “Nos hubiera gustado llevarnos los tres puntos, pero lograr uno aquí hay que valorarlo positivamente”.
Fortaleza defensiva y orgullo colectivo
El Villaralbo sumó su segunda portería a cero consecutiva, algo que Oji considera de gran mérito: “Dos porterías a cero en esta categoría tienen un mérito terrible, y más ante un equipo como el Palencia”, afirmó.
El entrenador destacó el trabajo desde la humildad y el esfuerzo colectivo: “Estoy tremendamente orgulloso porque los chicos han confiado en el plan. Este Villaralbo refleja la identidad que queremos: un equipo solidario en el que nadie ahorra esfuerzo”. Un trabajo que ya pudo tener su recompensa ante Bembibre o Arandina, si bien esos días el marcador no reflejó los méritos del equipo.
Evolución del equipo
En cuanto al rendimiento general del equipo, Oji reconoció que el mal arranque fue fruto de diversas circunstancias, pero que el grupo ha dado un giro: “Después de la victoria frente a la Virgen del Camino cambió todo. La semana pasada hicimos un partido muy bueno, y hoy otra vez”, señaló.
Sin mirar la clasificación
A pesar del buen momento, el entrenador prefiere mantener los pies en el suelo: “Sinceramente, no miramos la clasificación. Vamos partido a partido”, aseguró. Oji confía en que el trabajo bien hecho acabará dando frutos: “Estoy seguro de que el fútbol nos lo va a devolver”.
- Lo que opinan los zamoranos sobre el 'regalito' a Abel Caballero el día del encendido de luces de Navidad en Vigo: protesta por el AVE
- El original regalo del sacerdote zamorano Héctor Galán Calvo al papa León XIV
- El riego de la gripe aviar impacta en Zamora: los 33 pueblos a los que afecta el confinamiento de aves de corral
- Un conductor bajo los efectos del alcohol provoca un aparotoso accidente en una de las principales avenidas de Zamora
- En libertad sin fianza, el autor del tiroteo en el bar Marta de Zamora: ¿por qué?
- Los trabajadores del Parador de Zamora se movilizan
- Accidente de tráfico en este pueblo de Zamora
- Se me quemó la comida un día y pensé, tiene razón, no sirvo para nada', Andrea Benítez Nóguez, víctima de violencia de género