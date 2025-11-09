Oji, entrenador del CD Villaralbo, tras el empate en Palencia: "Este punto nos sabe a victoria"

El CD Villaralbo sumó un valioso punto en su visita a La Nueva Balastera, empatando 0-0 ante el Palencia CF, uno de los equipos más potentes del grupo. El técnico azulón, Víctor Martín "Oji", valoró el resultado como un éxito táctico y emocional, destacando el compromiso de sus jugadores y la solidez defensiva del equipo.

Plan de partido cumplido

Desde el primer momento, el Villaralbo tuvo claro cómo afrontar el encuentro. “Venimos a un partido con un contexto muy difícil, contra un rival de categoría superior”, explicó Oji. El equipo zamorano apostó por "un bloque bajo, cerrando pasillos interiores" y esperando sus momentos: “teníamos que llevarles hacia fuera y confiar en nuestras transiciones. Los chicos han seguido el plan y ha salido bien”, añadió.

Aunque lamentó no haber aprovechado alguna ocasión clara, el técnico se mostró satisfecho: “Nos hubiera gustado llevarnos los tres puntos, pero lograr uno aquí hay que valorarlo positivamente”.

Fortaleza defensiva y orgullo colectivo

El Villaralbo sumó su segunda portería a cero consecutiva, algo que Oji considera de gran mérito: “Dos porterías a cero en esta categoría tienen un mérito terrible, y más ante un equipo como el Palencia”, afirmó.

El entrenador destacó el trabajo desde la humildad y el esfuerzo colectivo: “Estoy tremendamente orgulloso porque los chicos han confiado en el plan. Este Villaralbo refleja la identidad que queremos: un equipo solidario en el que nadie ahorra esfuerzo”. Un trabajo que ya pudo tener su recompensa ante Bembibre o Arandina, si bien esos días el marcador no reflejó los méritos del equipo.

Evolución del equipo

En cuanto al rendimiento general del equipo, Oji reconoció que el mal arranque fue fruto de diversas circunstancias, pero que el grupo ha dado un giro: “Después de la victoria frente a la Virgen del Camino cambió todo. La semana pasada hicimos un partido muy bueno, y hoy otra vez”, señaló.

Sin mirar la clasificación

A pesar del buen momento, el entrenador prefiere mantener los pies en el suelo: “Sinceramente, no miramos la clasificación. Vamos partido a partido”, aseguró. Oji confía en que el trabajo bien hecho acabará dando frutos: “Estoy seguro de que el fútbol nos lo va a devolver”.