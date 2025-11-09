Félix Mojón, entrenador del Balonmano Zamora, tras ganar al filial del Atlético Valladolid en el derbi: "Ha sido un gran partido, pero no podemos confiarnos"

El BM Caja Rural Zamora firmó una actuación impecable en el pabellón Ángel Nieto, imponiéndose por un contundente 43-20 al Arroyo Atlético Valladolid este domingo. Tras el encuentro, el entrenador Félix Mojón valoró el rendimiento de su equipo, destacando la ejecución del plan de juego y el buen momento que atraviesan sus jugadores.

Un plan cumplido al detalle

El técnico zamorano no ocultó su satisfacción por el desarrollo del partido: “Estamos contentos porque ha salido el plan que habíamos trabajado entre semana”, explicó. Mojón subrayó que el equipo logró neutralizar las transiciones rivales, uno de sus puntos fuertes, y destacó la capacidad de sus jugadores para frenar los saques rápidos y provocar faltas en ataque.

Además, celebró la recuperación de uno de sus hombres clave: “Lo que más contento me deja es que hemos recuperado a Felipe, queríamos que volviera a ser él”.

Defensa sólida y ataque fluido

El entrenador también elogió el trabajo colectivo en ambas fases del juego. “La portería ha estado genial, hemos robado balones con los extremos y los laterales, y en ataque ha habido mucho movimiento de balón”, comentó. Incluso la defensa 5-1 planteada por el rival fue rápidamente desactivada por los suyos.

Mojón detalló que habían preparado el partido para atacar al central rival, Pastor, y que la verticalidad de jugadores como Pau y Gabri fue clave: “Éramos superiores físicamente y queríamos percutir sobre ellos para obligarles a ayudar”.

Un equipo en crecimiento

Preguntado por el momento de forma del equipo, Mojón reconoció que se nota el trabajo acumulado: “Se nota en los entrenamientos, hay pelea, garra, incluso tensión entre jugadores, y eso nos gusta”, afirmó. El técnico espera que esta victoria sirva para reforzar la confianza del grupo, aunque advierte: “Que no nos pasemos de confianza, que esto nos enseñe el camino”.

Vigilancia sobre los rivales directos

El empate entre Cobadonga y Sanz y la victoria de Torre de la Vega también fueron analizados por Mojón, quien ve a este último como un rival directo: “Está muy fuerte y puede ser el rival a batir”, señaló. Además, apuntó que el hecho de que sea un filial puede jugar a favor del Zamora si el primer equipo tira de sus jugadores.

Gijón, próximo reto con humildad

La próxima jornada llevará al BM Zamora a enfrentarse al Gijón, un desplazamiento que Mojón encara con cautela: “El año pasado fuimos allí después de un buen partido y nos dimos un batacazo”, recordó. Por ello, insiste en que el trabajo psicológico será clave durante la semana: “Será picar piedra y recordar que allí lo pasamos mal”.