El CD Benavente, sin piedad en Ciudad Rodrigo

El CD Benavente logró este domingo una victoria contundente frente al líder Ciudad Rodrigo CF, en un encuentro que se disputó en el Municipal Francisco Mateos y en el que el cuadro tomatero no solo aprovechó sus oportunidades, sino que además impuso un estilo de juego efectivo y disciplinado, manteniendo el control del partido y evitando cualquier reacción del rival.

Los de Santi Redondo se impusieron por 0-3, resultado que reafirma su buena dinámica en la temporada y les permite mantenerse firmes en la zona alta de la clasificación a tan solo un punto del liderato, que aún ostenta el mismo Ciudad Rodrigo.

Intención, desde el inicio

Desde el pitido inicial, los benaventanos demostraron su intención de competir ante un rival que había recuperado el liderato la pasada jornada tras vencer al Victoria CF. La expedición de Benavente se desplazó con la convicción de sumar tres puntos que reforzaran su posición y pusieran en jaque a los primeros clasificados.

Los goles

El primer tanto del partido llegó en el minuto 29, obra de Belotti, que adelantó al equipo visitante y abrió la puerta a un encuentro controlado por los zamoranos. La jugada sirvió para consolidar la confianza del equipo de Santi Redondo, que mantuvo un planteamiento sólido y ordenado, complicando las transiciones del conjunto local.

En la segunda mitad, la efectividad del CD Benavente quedó patente. Turiel transformó un penalti en el minuto 56, ampliando la ventaja y dejando en evidencia las dificultades del Ciudad Rodrigo para reaccionar. Justo cuando los locales se quedaron con 10 por la doble amarilla mostrada por el colegiado Dani Martín a Álex Hernández. El gol fue un punto de inflexión que reafirmó la superioridad visitante y permitió a los benaventanos manejar el ritmo del encuentro.

El tercer gol llegó en el minuto 70, obra de Leonard, que cerró la cuenta y certificó una victoria clara y merecida para los zamoranos. A partir de ese momento, el CD Benavente supo gestionar el partido con tranquilidad, controlando el balón y evitando riesgos innecesarios, mientras los locales buscaban acortar distancias sin éxito.

Balance positivo

Con este triunfo, los benaventanos cierran la jornada con un balance muy positivo y dejan claro que su candidatura en la lucha por la zona noble de la clasificación es más que seria.

La próxima cita será clave para continuar afianzando esta racha y seguir demostrando que pueden competir ante cualquier rival de la Regional, y será en casa frente a La Cistérniga. Una gran oportunidad para hacerse con el liderato si el Ciudad Rodrigo pincha en su desplazamiento a casa del Béjar Industrial Fibritel.