El Caja Rural Atlético Benavente no puede con el Salamanca FS de Chema Sánchez

El Caja Rural Atlético Benavente perdió en el pabellón La Alamedilla ante el Salamanca por 3-1 en lo que fue un derbi de reencuentros y es que en el cuadro charro militan varios exblanzquiazules, entre ellos el entrenador Chema Sánchez. La primera parte empezó igualada pero muy movida. Las ocasiones empezarían a llegar en los primeros minutos, pero de momento sin efectividad. No obstante, esta pólvora mojada se desvanecería. El primer tanto llegaría en el ocho, por parte del Atlético Benavente. Juan Manuel acabaría una buena jugada colectiva, para poner por delante al combinado benaventano.

Dos momentos del derbi regional entre Salamanca y Atlético Benavente disputado este domingo.

Buen inicio

Todo se ponía de cara para los de Macías, pero tan solo un minuto después, el Salamanca empataba el partido. Un visto y no visto en La Alamedilla. Daniel convirtió su primer gol de la mañana. Más adelante, anotaría el segundo en su cuenta particular. El choque quedó igualado durante unos minutos: los visitantes estaban sintiendo un jarrón de agua fría por el tanto recibido y los locales estaban con la energía por las nubes. En el minuto 12´, llegó el gol de la remontada para el Salamanca. Sería otra vez obra de Daniel. En cuatro minutos se habían visto tres goles. El pabellón estaba en éxtasis. Con este resultado se marchaban los jugadores al túnel de vestuarios.

Intensidad

La segunda parte empezó con mucha intensidad por parte de los dos combinados. El At. Benavente salió en busca del empate lo antes posible. Un gol que le diese la tranquilidad para el tramo del encuentro. No sería tarea fácil, ya que, el Salamanca defendería con todo y dejaría pocos espacios.

El partido se fue calentando y subiendo la tensión. Se iba acercando el final y el resultado era muy cercano. Tan solo un gol de diferencia y con pocos minutos restantes. Cuando todo parecía que el resultado quedaría así, el Salamanca anotaría la diana de la sentencia. Sería obra de Cristián en el minuto 36´. Los visitantes lo intentaron jugando de cinco, pero el 3-1 no se movió. El encuentro acabaría así y con una expulsión por doble amarilla de Christian. Subió la tensión, pero no había tiempo para más en el pabellón.

Con este resultado, el Atlético Benavente se coloca cuarto y pierde una buena oportunidad para seguir en la pelea del liderato.