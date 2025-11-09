Balonmano Caja Rural Zamora - Arroyo Atlético Valladolid: El líder se exhibe en el derbi con una contundente victoria

El Balonmano Caja Rural Zamora saldó su derbi con el Recoletas Arroyo Atlético Valladolid con una contundente victoria por 43-20 en un encuentro que los pistacho dominaron de principio a fin. Un duelo en el que brillaron todos los jugadores del líder y que rubrica el buen momento de forma por el que atraviesa el cuadro de Félix Mojón.

Previsión de un partido difícil para el líder

El líder afrontaba un nuevo y exigente derbi en el Ángel Nieto, pocos días después de su choque ante el BM CIudad de Salamanca en casa. Un encuentro complicado, ante un filial del Atlético Valladolid con gusto por la velocidad, correr y asfixiar a sus oponentes como hizo la jornada anterior ante un BM Safa al que logró sacar un punto. Así que, esta vez, el líder iba a tener que trabajar al máximo para lograr los dos puntos.

El BM Caja Rural Zamora, en el partido del domingo. / C. J. T.

Arranque firme de los pistacho

La contienda se inició con un BM Caja Rural Zamora muy sólido atrás. Con una defensa sólida y Lucas tocando bolas palos. Eso hizo que los pistachos firmaran un parcial de salida de 4-0. Un golpe inicial al que contribuyeron Oier, con dos grandes tantos, Medina y Pau Ortega, ambos al contragolpe.

Respuesta vallisoletana

El equipo de Félix Mojón había dado el primer paso, pero su rival no iba a bajar los brazos tan pronto. El filial ajustó diferencias a continuación con un parcial de 0-2 gracias a dos lanzamientos desde los siete metros y las primeras paradas de su portero. Además, su cambio de defensa dificultaba la tarea.

La defensa pistacho se emplea a fondo ante el filial vallisoletano / Balonmano Zamora

Control zamorano

Pese a la rocosa línea visitante, el BM Caja Rural Zamora insistía y sacaba rédito a su esfuerzo. Gigi y Gallego ampliaban diferencias, sustentadas también por la primera parada de Pajares en un penal que mantenía el 6-2 en el marcador tras los diez primeros minutos de juego.

Lucas y Medina afianzan la renta

El duelo había entrado en un tramo sin goles. Mucha interrupción por golpes francos, lanzamientos al palo locales e intervenciones de Lucas. El luminoso se congeló hasta que Medina puso el 7-2. Un tanto al que respondió un minuto después el equipo rival, alcanzándose el cuarto de hora con 7-3. Un marcador cómodo, pero peligroso para el líder.

Primeras exclusiones

El segundo tramo de la primera mitad comenzó con la primera exclusión del partido para el filial vallisoletano. Acción de la que sacó rédito Medina y a la que siguió la primera sanción de dos minutos para los pistacho, a Fer. Castigo que vino con gol rival.

Espectacular portería zamorana

De esa situación sacó partido el BM Caja Rural Zamora, que con un parcial de 2-0 forzaba el tiempo muerto vallisoletano. Un receso que no impidió que el parcial pistacho se alargara con un Lucas inconmensurable que retrasó el siguiente gol del Arroyo Atlético Valladolid al minuto 23, cuando su equipo ya tenía una diferencia notable (12-5).

Lucas, portero del BM Caja Rural Zamora, tras una parada. / Balonmano Zamora

La segunda unidad brilla

Los visitantes trataron entonces de aprovechar su momento y un par de jugadas trabadas por parte de los "Guerreros de Viriato" en ataque. Sin embargo, Gallego y Felipe aparecieron para poner una renta de diez tantos en el marcador antes del intermedio.

Al descanso, el BM Caja Rural Zamora parecía haber roto el choque con el 20-9 fruto de los dos goles de un Escudero muy inspirado en pista.

Sin bajar el nivel tras el intermedio

El BM Caja Rural Zamora regresó del paso por vestuarios dispuesto a mantener el nivel exhibido pese a su cómodo colchón. Así lo mostró respondiendo con un parcial de 1-5. Otro duro golpe a los visitantes cimentado en la actuación de Lucas, una defensa bien coordinada y un ataque veloz y certero tanto en velocidad como al contragolpe.

Momento para los jóvenes

Con muchos minutos por delante, Mojón dio oportunidad a los más jóvenes. El 25-10 del tanteo permitían a Carlos y Pajares ganar minutos en un siete que rendía sin reservas ante su público.

El partido entró entonces en unos minutos de control por parte zamorana. Los hombres de Félix Mojón dominaban sin problema a un filial que no podía con Oier y Felipe. Un bloque vallisoletano que, aún viendo puerta, no podía reducir diferencias (28-14, m. 40).

Un final tranquilo

El BM Caja Rural Zamora miraba al último cuarto de hora con el duelo decidido. El 30-15 del marcador parecía suficiente garantía de ello y, por eso, Mojón empezó a hacer probaturas en pista. Grupos de trabajo con diferentes hombres y el mismo resultado, dominio.

Marco Torres, Uge y Oseguera se sumaron a la fiesta goleadora de un equipo pistacho que no se olvidó nunca de defender. Un plantel que ganaba por veinte tantos de renta (37-17) a falta de diez minutos y completó su mejor partido de la temporada en el Ángel Nieto.

El desenlace soñado

Los últimos minutos permitieron al líder lucir fondo de armario. Pajares sumó intervenciones de mérito bajo palos; Carlines dirigió con mucho acierto a los suyos y Uge deleitaba con goles de todos los tipos. De la rosca de Eugenio al "fuerte-flojo" de Torres, asistidos por un generoso y brillante Escudero.

Así, el marcador fue creciendo hasta el 43-20 final. Un guarismo que no dejó lugar a dudas del gran partido firmado por el líder.