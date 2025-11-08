Fútbol | Regional de Aficionados
El Zamora B cae en su visita al Salamanca B
El filial rojiblanco, que jugó en inferioridad desde el 49’, suma su segunda derrota consecutiva tras recibir dos goles en tres minutos
En tres minutos el Zamora B perdió su encuentro ante el filial del Salamanca, en un choque en el que, aunque lo intentó y recortó distancias, no pudo sacar nada positivo, más aún cuando jugó en inferioridad numérica casi toda la segunda parte tras la expulsión por doble amarilla de Bernardo.
Los de Kike Ramos llegaban a los anexos del Helmántico dispuestos a olvidar su anterior derrota, y protagonizaron una primera mitad igualada hasta que en el minuto 34 todo se truncó. Los zamoranos recibieron dos goles en un abrir y cerrar de ojos que puso un 2-0 cuando se llegaba al tiempo de descanso, obligando al equipo a arriesgar. Los rojiblancos lo intentaron y, ya con diez tras la expulsión de Bernardo, Raymond logró recortar distancias en el 70, pero la remontada no fue posible y el equipo se fue de vacío, sumando su segunda derrota consecutiva. El próximo rival será la Ponferradina B.
- El riego de la gripe aviar impacta en Zamora: los 33 pueblos a los que afecta el confinamiento de aves de corral
- El original regalo del sacerdote zamorano Héctor Galán Calvo al papa León XIV
- En libertad sin fianza, el autor del tiroteo en el bar Marta de Zamora: ¿por qué?
- Lo que opinan los zamoranos sobre el 'regalito' a Abel Caballero el día del encendido de luces de Navidad en Vigo: protesta por el AVE
- Un bombero recién entrado cobra 1.853 euros líquidos'. Faúndez se planta ante UGT, que pide subidas salariales
- Uno de los principales 'outlet' de Zamora reabre desde este miércoles con una nueva ubicación en la capital
- Un empresario zamorano reconoce que fue Villanueva quien le sugirió recurrir a socios locales para desarrollar sus proyectos
- Los trabajadores del Parador de Zamora se movilizan