El Zamora B cae en su visita al Salamanca B

En tres minutos el Zamora B perdió su encuentro ante el filial del Salamanca, en un choque en el que, aunque lo intentó y recortó distancias, no pudo sacar nada positivo, más aún cuando jugó en inferioridad numérica casi toda la segunda parte tras la expulsión por doble amarilla de Bernardo.

Los de Kike Ramos llegaban a los anexos del Helmántico dispuestos a olvidar su anterior derrota, y protagonizaron una primera mitad igualada hasta que en el minuto 34 todo se truncó. Los zamoranos recibieron dos goles en un abrir y cerrar de ojos que puso un 2-0 cuando se llegaba al tiempo de descanso, obligando al equipo a arriesgar. Los rojiblancos lo intentaron y, ya con diez tras la expulsión de Bernardo, Raymond logró recortar distancias en el 70, pero la remontada no fue posible y el equipo se fue de vacío, sumando su segunda derrota consecutiva. El próximo rival será la Ponferradina B.