River Zamora: Lucha sin tregua, pero sin premio en Alba de Tormes

El Caja Rural River Zamora perdió en su visita al Albense por 8-6, en un partido que tuvo alternativas en el marcador y en el juego. Al descanso se llegó con tablas en el marcador después de ir perdiendo en el primer minuto de juego por 2-0, para darle posteriormente la vuelta al partido con tres goles seguidos. En la segunda parte siguió la igualdad, aunque siempre fueron los locales quienes fueron por delante en el marcador. Vigara le puso la emoción al encuentro con el 7-6 a falta de dos minutos para la conclusión, pero Ratero, ex del InterSala, sentenció el choque en los segundos finales del choque.

Los zamoranos llegaron a esta cita con la moral alta y con la intención de prolongar su trayectoria ascendente en las últimas jornadas, en las que consiguió encadenar tres victorias consecutivas, Deporcyl Guardo (3-1), Adc Lugo (3-6) y la pasada jornada ante el líder Exlabesa Leis Pontevedra (5-4), que le mantiene en la zona peligrosa. Los de Óscar Poveda se sobrepusieron a todas las adversidades, con una plantilla bastante justa de efectivos. Su último triunfo en casa ante los gallegos, después de remontar un 3-4 en el tramo final del encuentro, le dio una inyección de confianza para tratar de asaltar el fortín del pabellón municipal de Alba de Tormes ante un rival que estaba atravesando también por una excelente racha, ya que logró cuatro victorias en los últimos cinco encuentros y solo perdió a domicilio ante el líder, Leis Pontevedra, por un ajustado 3-2. Los salmantinos saldaron su último compromiso como local con un ajustado triunfo ante el FS Salamanca, el equipo menos goleado de su grupo, por 3-2.

Dos rivales en racha

Este duelo se presentó muy atractivo, con dos equipos dispuestos a demostrar su fortaleza y que querían seguir prolongando su buena trayectoria en esta liga.

El partido arrancó con un equipo salmantino que salió a morder y que sorprendió de salida a los zamoranos, marcando dos goles en el primer minuto de juego anotados por Juan Diego y Ratero. A partir de entonces, el conjunto blanquinegro comenzó a tener más el balón y a jugar más en el área defensiva de su rival.

A base de mover y mover el balón, los de Óscar Poveda generaron bastante peligro y pudieron acortar distancias los 8 minutos con un gol de Saúl Méndez. Los salmantinos quedaron tocados y se vieron superados por los zamoranos, que igualaron la contienda dos minutos más tarde por medio de Magdiel. El mejor juego de los visitantes y su letalidad de cara al marco contrario hizo que le dieran la vuelta al partido con un nuevo tanto de Saúl Méndez, que puso el 2-3 a los 14 minutos

Sin embargo, el conjunto salmantino retomó la iniciativa en el juego y consiguió sacudirse el dominio de los visitantes. El partido estuvo abierto y el gol podía caer en cualquiera de las dos porterías. Juan Diego anotó el empate para el Albense a los 17 minutos, llegándose al descanso con 3-3

Tras la reanudación, el partido fue un ida y vuelta, lo que provocó que los salmantinos volvieran a ponerse por delante con 4-3 con el tanto de Postigo, que fue respondido por otro gol de un inspirado Saúl Méndez, que llevaba un ´hat-trick, estableciendo el 4-4 en el 24. Los salmantinos se despegaron por dos veces e con dos tantos de diferencia (6-4 y 7-5), pero Vigara le puso emoción al encuentro con el 7-6 anotado en el 38. Ratero sentenció con el 8-6 a pocos segundos del final.

El Caja Rural River Sala Zamora volverá a jugar la próxima jornada en casa, donde recibirá el domingo al FS Salamanca en el pabellón municipal Ángel Nieto a partir de las 12.30 horas.