Fútbol Sala / Segunda División
El River Zamora femenino fue de más a menos frente a Vilalba
La plantilla de Rubén Cala comenzó mandando en el marcador, pero las visitantes fueron capaces de remontar y gestionar su ventaja
Derrota del Caja Rural River Zamora en un encuentro que tuvo un inicio prometedor. Las zamoranas, que recibían en el Camba al Vilalba, sacaron a relucir su calidad y dos golpes bien ejecutados ponían un prometedor 2-0 en el marcador, aunque poco antes del descanso las visitantes devolvían la igualada.
En el segundo tiempo apretaron las visitantes que culminaron su remontada y supieron jugar con su ventaja hasta dar con el 3-6 definitivo.
