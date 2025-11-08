Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol Sala / Segunda División

El River Zamora femenino fue de más a menos frente a Vilalba

La plantilla de Rubén Cala comenzó mandando en el marcador, pero las visitantes fueron capaces de remontar y gestionar su ventaja

Cala da instrucciones desde el banquillo a sus jugadoras. | ALBA PRIETO

Paz Fernández

Zamora

Derrota del Caja Rural River Zamora en un encuentro que tuvo un inicio prometedor. Las zamoranas, que recibían en el Camba al Vilalba, sacaron a relucir su calidad y dos golpes bien ejecutados ponían un prometedor 2-0 en el marcador, aunque poco antes del descanso las visitantes devolvían la igualada.

En el segundo tiempo apretaron las visitantes que culminaron su remontada y supieron jugar con su ventaja hasta dar con el 3-6 definitivo.

