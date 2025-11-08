El River Zamora femenino fue de más a menos frente a Vilalba

Derrota del Caja Rural River Zamora en un encuentro que tuvo un inicio prometedor. Las zamoranas, que recibían en el Camba al Vilalba, sacaron a relucir su calidad y dos golpes bien ejecutados ponían un prometedor 2-0 en el marcador, aunque poco antes del descanso las visitantes devolvían la igualada.

En el segundo tiempo apretaron las visitantes que culminaron su remontada y supieron jugar con su ventaja hasta dar con el 3-6 definitivo.