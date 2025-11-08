Recoletas, dispuesto a volver a ganar en Barcelona

El Recoletas Zamora no quiere dejar pasar la oportunidad de sumar su tercera victoria consecutiva que le permitiría afianzarse en puestos de play off, el gran objetivo de la temporada para el equipo de Raúl Perez. Y para ello tendrá que derrotar esta tarde (18.15 horas) a un modesto Santfeliuenc que hasta la pasada campaña defendía los colores del Barcelona, y ahora vuelve a independizarse con muchos problemas para defender la categoría de plata del baloncesto español. Y ya se encuentra situado en la penúltima plaza de la clasificación que le condenaría ahora mismo al descenso,y por ello será un rival muy peligroso, y más jugando en casa, en el Pabellón de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

El equipo zamorano llega en un gran momento de forma, como lo demostró en la pasada jornada derrotando al Domusa vasco en el Ángel Nieto, pese a que no contó entonces con Marta Fernández y Aina Martín que siguen lesionadas.

El equipo catalán tiene una importante trayectoria de club de cantera que parece haber abandonado por la cantidad de jugadoras extranjeras con la que cuenta en su plantilla: la maliense Adama Coulibaly, la norteamericana Ashtynne, la francesa Aicha Meite, la serbia Dragana Nikolic, la alemana Emilia Tenbrock y la italiana Angelica Tibe.

Raúl Pérez confía en el buen estado físico de sus jugadoras y recuerda que con Ardoi, Adareva y Celta, "llegamos a los últimos minutos con opciones, y este equipo, a lo mejor no toma las mejores decisiones o no defiende como puede defender, pero físicamente llega muy bien. Y eso es por el trabajo que se hace diariamente: yo les meto mucha caña a mis jugadoras pero también ellas me demandan esa caña porque son gente que quiere entrenar todos los días, que quiere quedarse a tirar, que quiere que trabajemos con vídeos. Estamos trabajando mucho y eso se nota, por ejemplo, en el final en una pista como Vigo, con nueve jugadoras, y llegar tu mejor que el rival, o con Adareva que les remontamos veinte puntos, o contra Paterna que le ganamos en el último cuarto, o con Azpeitia.... Pero además, estamos madurando, entendiendo cada vez mejor el plan de partido y todavía nos queda margen, pero nos quedan todavía muchas opciones para estar en la zona media alta que es en la que queremos estar". n