Ourense y Orihuela juegan hoy la final de la Copa RFEF

El Ourense CF, uno de los grandes agitadores de la Copa del Rey en estos dos últimos años y próximo rival del Zamora en Liga, busca inversor. La entidad presidida por Camilo Díaz quiere crecer y para ello necesita financiarse. El reto: llegar al fútbol profesional. El pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey, tras eliminar al Real Oviedo, será una nueva fuente de ingresos. Pero no es suficiente para aspirar al ascenso a la Liga Hypermotion. Su presupuesto no llega a los dos millones de euros (1,8). "Si queremos dar un paso más, necesitamos crecer con la entrada de un nuevo inversor", apunta el presidente del club.

Hay varias opciones abiertas para la llegada de ese inversor que se convierta en el máximo accionista. Pero de momento ninguna ha cristalizado. "Buscamos que el proyecto sea realista y serio, que el inversor nos demuestre que, de verdad, quiere apostar por nuestro club", incide Camilo Díaz.

"En el fútbol hay mucho pirata suelto, queremos gente seria, que dé garantías al proyecto, que apueste por la profesionalización del club y que invierta en la estructura", sostiene el presidente del Ourense CF, que jugará hoy la final de la Copa RFEF, motivo por el que se aplazó al próximo miércoles el partido de Primera RFEF.

El Orihuela, de Segunda RFEF, tiene una cita histórica en Ourense al disputar la final de la Copa Federación y que afrontará con el reto de conquistar su primer título nacional.

El equipo que entrena José Francisco Grao ‘Pato’ sabe lo que es superar eliminatorias a partido único como visitante en la Copa Federación pues apeó a domicilio al Ceuta 6 de Junio (2-5), Minera (2-3 en penaltis) y Toledo (2-4), además de imponerse al Intercity (1-6) en la final territorial de la misma competición.

En esta ocasión se mide a un Ourense que también ha firmado una brillante trayectoria en la Copa Federación y que, por sorteo, disputa la final de la Copa Federación como local.n