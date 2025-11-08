Fútbol | Copa RFEF
El Ourense levanta la Copa RFEF antes de visitar al Zamora CF
Los gallegos, colistas en Liga, superaron al Orihuela (3-0)
El Ourense, próximo rival del Zamora CF en Liga (miércoles 12 de noviembre, 20.30 horas), se proclamó este sábado campeón de la Copa RFEF tras superar al Orihuela en la final de esta competición por un marcador final de 3-0, lo que demuestra el dominio. El equipo orensano llega, por tanto, al Ruta de la Plata con la moral por las nubes, pero muy necesitado y es que en la competición regular son colistas del grupo. E
nfrente, el Zamora tampoco está en condiciones de fallar y necesita sumar tres puntos para tomar distancia con el descenso. El encuentro será el primero de Óscar Cano desde que llegó al club para sustituir a Sabas.
