Nueva victoria del Recoletas Zamora

El Recoletas Navarra gana a domicilio por 64-70 al Santfeliuenc en un partido muy disputado que se complicó en el tercer cuarto y que se decidió en los últimos minutos. Con este triunfo, las zamoranas consolidan su buen momento y encadenan su tercera victoria consecutiva, lo que las hace escalar hasta la quinta posición de la clasificación. Niski y Filor lideraron la puntuación de las naranjas, convirtiéndose en una auténtica pesadilla para las defensoras catalanas.

El primer cuarto fue para las zamoranas, que desde el minuto uno salieron más intensas y activas que las locales. En los primeros compases del partido supieron encontrar los huecos en la defensa santfeliuenca y con un buen acierto en el tiro empezaron a castigar a las locales en el marcador. Las de Raúl Pérez generaban espacios y desajustes defensivos, con posesiones rápidas de lado a lado de la pista y con una gran selección de tiro que les estaba permitiendo abrir brecha en el marcador. Al final del primer cuarto el marcador era de 11-15, con cuatro puntos de ventaja para las visitantes.

En el segundo tramo la dinámica fue muy parecida, con el Recoletas Zamora manteniendo su intensidad y buena circulación de balón, lo que les permitió seguir encontrando ventajas en ataque. Filor y Ana Pérez se hicieron notar con penetraciones y aciertos desde media distancia, mientras que Niski continuaba siendo un quebradero de cabeza constante para la defensa catalana. El Santfeliuenc tuvo problemas para frenar a las naranjas y sufrió pérdidas de balón que las naranjas aprovecharon para aumentar la diferencia, cerrando la primera mitad con un 24-34 favorable a las visitantes.

Reacción rival

Tras el paso por vestuarios, el CB Santfeliuenc reaccionó con fuerza en el tercer cuarto. Con un parcial de 23-14, las locales lograron reducir la desventaja gracias a una defensa más intensa y transiciones rápidas que les permitieron anotar con fluidez. Marotte y Adama lideraron el ataque, encontrando buenos tiros y cargando el rebote ofensivo. Este cuarto devolvió emoción al encuentro y dejó todo abierto para un último periodo que se preveía de alta intensidad.

En el cuarto parcial, el partido se decidió en los últimos minutos. El Zamarat supo volver a imponerse, ajustando su defensa y manteniendo el acierto ofensivo de Niski y Filor, quienes sumaron puntos clave para sentenciar el encuentro. A pesar de los esfuerzos del Santfeliuenc, que buscó la remontada incasablemente con tiros exteriores y penetraciones agresivas, las visitantes lograron controlar el marcador. Un parcial de 17-22 en el último cuarto dejó el definitivo 64-70.

Con esta victoria, las zamoranas sigue en su buena dinámica y logra otra victoria a domicilio. El Recoletas Zamora demuestra que está en racha y que su combinación de talento ofensivo y defensa organizada puede traer consigo logros importantes en esta temporada, por ahora ilusionante.