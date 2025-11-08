Fútbol / Regional de Aficioandos
El Noname supera al Laguna con tres goles tras el descanso
Raúl Calvo y Sergio García marcaron la diferencia en los anexos del Ruta de la Plata
El Noname ganó al CD Laguna y se llevó los tres puntos en un duelo equilibrado que se decantó en favor de los locales en la segunda mitad. Un choque que guardó toda la emoción para después del descanso, cuando llegaron los goles y también la emoción al césped de los anexos del Ruta de la Plata.
Tras una primera parte con opciones por parte de ambos bandos, bastante equilibrio y pocos goles, llegó un segundo tiempo que desató la locura entre los aficionados del conjunto de Miguel Losada.
Doblete de Calvo
Sergio García y Raúl Calvo fueron, en gran medida, los responsables de ello con una gran actuación. Su primera "perla" tuvo lugar en el minuto 56, justo tras ser anulado un tanto del CD Laguna por fuera de juego. Entonces, un balón largo a la banda izquierda fue recogido por Sergio. El capitán, como un rayo, puso rumbo al área rival y antes de llegar a la línea de fondo puso el balón atrás para que, después de un amago de Noel, Raúl Calvo enviara el cuero al fondo de la red.
El tanto desbloqueó el mejor juego de los zamoranos e impulsó a Raúl Calvo en búsqueda de un nuevo gol. Tanto que firmó en el minuto 61 para tranquilidad de los suyos. Un gran gol que permitió al bloque guardar la calma cuando, cuatro minutos después, el Noname se quedaba con un hombre menos por la segunda amarilla de Mathi.
La sentencia, en un error rival
Miguel Losada recompuso el sistema y el CD Noname pasó a defenderse de un CD Laguna que buscaba recortar diferencias mediante envíos al área o saques de esquina. Una dinámica que controlaron bien los locales, cuyo impulso decisivo hacia la victoria llegó en un saque de banda mal ejecutado por los visitantes. El balón acabó llegando a la frontal del área vallisoletana y allí se encontraba Sergio García para librarse del último defensor y chutar a puerta casi pisando el área pequeña para poner el 3-0 a poco más de un cuarto de hora para el final.
Cierre sin sobresaltos
Después de esa acción, el CD Laguna se fue con todo arriba y el Noname contó con opciones de ampliar su ventaja al contragolpe. Ninguno de los dos se llevó el premio del gol hasta un minuto antes del pitido final, cuando el bloque visitante maquilló el tanteo con el definitivo 3-1.
- El riego de la gripe aviar impacta en Zamora: los 33 pueblos a los que afecta el confinamiento de aves de corral
- El original regalo del sacerdote zamorano Héctor Galán Calvo al papa León XIV
- En libertad sin fianza, el autor del tiroteo en el bar Marta de Zamora: ¿por qué?
- Lo que opinan los zamoranos sobre el 'regalito' a Abel Caballero el día del encendido de luces de Navidad en Vigo: protesta por el AVE
- Un bombero recién entrado cobra 1.853 euros líquidos'. Faúndez se planta ante UGT, que pide subidas salariales
- Uno de los principales 'outlet' de Zamora reabre desde este miércoles con una nueva ubicación en la capital
- Un empresario zamorano reconoce que fue Villanueva quien le sugirió recurrir a socios locales para desarrollar sus proyectos
- Los trabajadores del Parador de Zamora se movilizan