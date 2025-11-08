El Noname supera al Laguna con tres goles tras el descanso

El Noname ganó al CD Laguna y se llevó los tres puntos en un duelo equilibrado que se decantó en favor de los locales en la segunda mitad. Un choque que guardó toda la emoción para después del descanso, cuando llegaron los goles y también la emoción al césped de los anexos del Ruta de la Plata.

Tras una primera parte con opciones por parte de ambos bandos, bastante equilibrio y pocos goles, llegó un segundo tiempo que desató la locura entre los aficionados del conjunto de Miguel Losada.

Doblete de Calvo

Sergio García y Raúl Calvo fueron, en gran medida, los responsables de ello con una gran actuación. Su primera "perla" tuvo lugar en el minuto 56, justo tras ser anulado un tanto del CD Laguna por fuera de juego. Entonces, un balón largo a la banda izquierda fue recogido por Sergio. El capitán, como un rayo, puso rumbo al área rival y antes de llegar a la línea de fondo puso el balón atrás para que, después de un amago de Noel, Raúl Calvo enviara el cuero al fondo de la red.

El tanto desbloqueó el mejor juego de los zamoranos e impulsó a Raúl Calvo en búsqueda de un nuevo gol. Tanto que firmó en el minuto 61 para tranquilidad de los suyos. Un gran gol que permitió al bloque guardar la calma cuando, cuatro minutos después, el Noname se quedaba con un hombre menos por la segunda amarilla de Mathi.

La sentencia, en un error rival

Miguel Losada recompuso el sistema y el CD Noname pasó a defenderse de un CD Laguna que buscaba recortar diferencias mediante envíos al área o saques de esquina. Una dinámica que controlaron bien los locales, cuyo impulso decisivo hacia la victoria llegó en un saque de banda mal ejecutado por los visitantes. El balón acabó llegando a la frontal del área vallisoletana y allí se encontraba Sergio García para librarse del último defensor y chutar a puerta casi pisando el área pequeña para poner el 3-0 a poco más de un cuarto de hora para el final.

Cierre sin sobresaltos

Después de esa acción, el CD Laguna se fue con todo arriba y el Noname contó con opciones de ampliar su ventaja al contragolpe. Ninguno de los dos se llevó el premio del gol hasta un minuto antes del pitido final, cuando el bloque visitante maquilló el tanteo con el definitivo 3-1.