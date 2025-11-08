Noname, Moraleja CF, Zamora B y CD Benavente, al ruedo

Los equipos de la provincia en la Regional de Aficionados vuelven a la carga este fin de semana. Hoy sábado habrá tres encuentros, dos en casa y uno a domicilio.

Los primeros en saltar al terreno de juego a las cuatro de la tarde serán los dos planteles más necesitados de puntos: el Noname, que juega en el anexo del Ruta de la Plata ante el Laguna, y el Moraleja que recibe en el José Ramos al Helmántico, actual colista. Ambas escuadras necesitan sumar el máximo botín para escalar puestos y despejar dudas.

Un cuarto de hora más tarde el protagonismo será también para el Zamora B que rinde visita al Salamanca UDS B, con el reto de mantenerse en la segunda plaza de la clasificación y, si es posible, aprovechar un posible tropiezo del líder.

Mañana, el líder espera al CD Benavente

Precisamente el Ciudad Rodrigo se mide con el CD Benavente ya mañana domingo para cerrar la jornada deportiva. A partir de las cinco de la tarde, los tomateros de Santi Redondo tratarán de olvidar su derrota ante La Bañeza en el Luciano Rubio y afianzarse en la zona top.

Los benaventanos son conscientes de las dificultades con las que se encontrarán, pero saben que si mantienen una buena dinámica las posibilidades de sacar algo positivo aumentarán.