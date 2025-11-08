Derbi de reencuentros para el Caja Rural Atlético Benavente

El Caja Rural Atlético Benavente vivirá mañana domingo (12.30 horas) un derbi muy especial y de reencuentros ante FS Salamanca, y en el que la victoria es indispensable para seguir la estela del líder, un Leis de Pontevedra que viene de caer ante el River Zamora.

Tal y como confirmó el entrenador blanquiazul, su equipo llega bien a este choque, aunque con jugadores tocados, una realidad que arrastran cada semana. "Se ha entrenado bien y el partido está preparado", indicó Miguel Ángel Macías, quien sabe que será un duelo duro ante un oponente que ahora mismo dirige Chema Sánchez, técnico con el que el Atlético Benavente logró sus mayores éxitos. "Sabemos cómo son sus equipos y vamos a ir a competirles. Es un rival duro, que trabaja bien las transiciones, la estrategia y la defensa. Como no vayamos al 120% va a ser difícil, pero estamos preparados", apuntó el técnico.

Chema Sánchez, extécnico del Euronics Caja Rural y del Atlético Benavente / José Luis Fernández

Además de Chema Sánchez al frente del banquillo, el FS Salamanca cuenta con cinco jugadores de la provincia en sus filas (cuatro de Benavente y uno de la capital).

El más veterano es Yayo, que ya lleva cinco temporadas en el equipo. Llegó a Salamanca para estudiar, se quedó a trabajar y se ha convertido en todo un referente dentro del vestuario. Después está Domi (Diego Domínguez), que muchos recordarán de su etapa en el Atlético Benavente. Las lesiones le habían frenado un poco desde que se marchó a estudiar hace tres años, pero este curso ha vuelto a estar en plena forma. De hecho, Chema Sánchez lo ha subido definitivamente al primer equipo tras comenzar la temporada con el filial de Tercera.

También está Diego Heras, que, aunque en principio venía para el juvenil, lleva dos años integrado en la dinámica del primer equipo y está creciendo mucho. Y el año pasado llegaron los porteros Pablo Prieto y Bruno, completando así esa pequeña "colonia zamorana" en el vestuario charro. Además, por si fuera poco, a todos ellos se les unen Sergio Hernández, que jugó en el Zamora FS y en Benavente que llegó al equipo a la vez que Yayo.

El River, a Alba de Tormes

Por su parte, tras la épica ante el líder, el River Zamora también vuelve a la competición. Con diez puntos en su casillero y muy justos de efectivos tras la salida de varios jugadores, los capitalinos visitan al Albense, actual sexto clasificado y al que pueden dar alcance en la tabla. El choque será esta tarde desde las 18.00 horas.

Las chicas, en casa

Mientras, equipo femenino del River también tiene hoy su encuentro de Liga en Segunda División. Las de Rubén Cala reciben a partir de las 18.30 horas en el Manuel Camba al Vilalba.