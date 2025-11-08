El CD Villaralbo, a por la épica en La Balastera

La victoria ante el CD Becerril (2-0) de la pasada jornada ha permitido al CD Villaralbo vivir una semana mucho más positiva de las que venía experimentando, además de afianzar el proyecto y reforzar la confianza de todos los implicados en el trabajo que se viene realizando. Cierto es que todavía queda muchísimo por hacer y por avanzar, pero el cuadro dirigido por Oji ha recibido una inyección de oxígeno que era ya imprescindible para seguir adelante.

Reto mayúsculo ante uno de los favoritos

Ahora toca un reto mayúsculo y es que los azulones visitan esta tarde a partir de las 17.00 horas a uno de los mejores planteles del grupo en Tercera RFEF, un Palencia SAD hecho para ascender y que tiene en sus filas jugadores de enorme calidad, con experiencia en categorías superiores y que no podrán las cosas fáciles a unos villaralbinos que vuelven a acusar varias bajas en sus filas.

Sin embargo, en el lado positivo está la buena energía y la ilusión con la que acuden los zamoranos con el reto de dar la sorpresa de la jornada y sumar 3 puntos que serían de verdadero oro. Así, con el reto de alargar su buen momento, el CD Villaralbo se plantará en La Balastera, y lo hará con las ideas claras sobre lo que tienen que hacer para sacar algo positivo y seguir creciendo.