Fútbol / Tercera División
El CD Villaralbo, a por la épica en La Balastera
Tras la importante victoria ante el Becerril, el cuadro azulón tratará de dar la "campanada" en casa de uno de los máximos aspirantes al ascenso
La victoria ante el CD Becerril (2-0) de la pasada jornada ha permitido al CD Villaralbo vivir una semana mucho más positiva de las que venía experimentando, además de afianzar el proyecto y reforzar la confianza de todos los implicados en el trabajo que se viene realizando. Cierto es que todavía queda muchísimo por hacer y por avanzar, pero el cuadro dirigido por Oji ha recibido una inyección de oxígeno que era ya imprescindible para seguir adelante.
Reto mayúsculo ante uno de los favoritos
Ahora toca un reto mayúsculo y es que los azulones visitan esta tarde a partir de las 17.00 horas a uno de los mejores planteles del grupo en Tercera RFEF, un Palencia SAD hecho para ascender y que tiene en sus filas jugadores de enorme calidad, con experiencia en categorías superiores y que no podrán las cosas fáciles a unos villaralbinos que vuelven a acusar varias bajas en sus filas.
Sin embargo, en el lado positivo está la buena energía y la ilusión con la que acuden los zamoranos con el reto de dar la sorpresa de la jornada y sumar 3 puntos que serían de verdadero oro. Así, con el reto de alargar su buen momento, el CD Villaralbo se plantará en La Balastera, y lo hará con las ideas claras sobre lo que tienen que hacer para sacar algo positivo y seguir creciendo.
- Uno de los principales 'outlet' de Zamora reabre desde este miércoles con una nueva ubicación en la capital
- Un empresario zamorano reconoce que fue Villanueva quien le sugirió recurrir a socios locales para desarrollar sus proyectos
- Los zamoranos se plantan en Vigo el día del encendido navideño para reclamar el AVE en Sanabria
- Un impresionante nido de avispa asiática amenaza Viñas de Aliste: así ha sido eliminado
- Un turismo cae a un canal de riego junto a la azucarera de Toro
- Una nueva colisión entre un turismo y una moto deja a un joven herido en una de las principales avenidas de Zamora
- Absuelto un zamorano de 21 años que practicó sexo con una menor de 15
- Los trabajadores del Parador de Zamora se movilizan