El CD Villarabo saca petróleo de La Balastera

El CD Villaralbo sacó petróleo de su visita a uno de los grandes favoritos, el Palencia, en un partido marcado por la falta de ocasiones y la rigidez táctica de ambos equipos. Desde el pitido inicial, los morados mostraron su intención de dominar la posesión, buscando imponer un ritmo pausado y controlado, mientras que los azulones se replegaron con disciplina, agazapados en su propio campo y esperando aprovechar cualquier error de los locales para generar peligro al contraataque. Esta dinámica hizo que, durante gran parte del encuentro, ninguno de los dos conjuntos consiguiera dominar claramente el juego. El Villaralbo consiguió así un punto valioso en uno de los feudos más complicados de la categoría.

Además, con este empate, el Villaralbo encadena su segundo partido sin perder, pero se mantiene aún en una zona muy peligrosa de la clasificación, tan solo una posición encima de los puestos de descenso. El primer tiempo transcurrió con el Palencia tratando de asentarse en campo rival, moviendo el balón con criterio, pero sin profundidad, mientras que el Villaralbo, ordenado y paciente, logró neutralizar los intentos de los locales sin necesidad de asumir riesgos excesivos. La posesión morada, aunque dominante, resultó estéril, y las ocasiones de peligro brillaron por su ausencia. Las aproximaciones fueron aisladas, con disparos lejanos o centros que no encontraron rematador, y el primer acto finalizó con un 0-0 que reflejaba la igualdad y la falta de contundencia ofensiva.

Segunda parte, sin cambios

Tras el descanso, el guion del partido no sufrió grandes cambios. El Palencia continuó buscando imponer su autoridad territorial, intentando romper la defensa zamorana mediante circulación rápida y cambios de juego, mientras que el equipo de Oji mantuvo su planteamiento conservador, con una línea defensiva compacta y bien posicionada. Cada intento local de progresar por el centro del campo encontraba resistencia y anticipación, y cualquier atisbo de ocasión visitante procedía de rápidas transiciones, que apenas inquietaron a los palentinos.

Con el paso de los minutos, el partido fue inclinándose de manera progresiva del lado local. El Palencia intensificó su presión y se acercó más a la portería rival, pero se encontró una y otra vez con la seguridad de Miguel del Río bajo palos, que frustró los intentos de disparo, y con la propia falta de puntería de los atacantes morados. Los centros laterales, tiros desde fuera del área y combinaciones rápidas dentro del área no consiguieron encontrar rematador, dejando patente que, a pesar del dominio territorial, la definición seguía siendo un problema para los locales.

Un Villaralbo sólido

El Villaralbo, por su parte, se mostró sólido y ordenado, no solo defendiendo con acierto sino también logrando mantener el cero en su portería gracias a la concentración colectiva. Cada vez que el Palencia parecía acercarse peligrosamente, la defensa zamorana conseguía cortar líneas de pase y bloquear disparos, evitando cualquier situación clara de gol. Esta solidez defensiva permitió al equipo azulón no descomponerse y mantener el equilibrio en un partido que, por momentos, parecía controlado únicamente por el Palencia.

En los minutos finales, los locales intensificaron aún más su presión, buscando una última oportunidad para abrir el marcador. Los últimos ataques morados, aunque más insistentes, no encontraron la precisión necesaria para superar al muro defensivo rival, y el Villaralbo logró contener las acometidas finales con disciplina y orden táctico. La última jugada del encuentro reflejó la tónica de todo el partido: aproximaciones que no terminaron en gol, un duelo de estrategias y un marcador inamovible.

Finalmente, el partido concluyó con un empate sin goles que, aunque repartió los puntos, dejó la sensación de que ninguno de los dos equipos pudo explotar todo su potencial ofensivo.