El CB Zamora Caja Rural afronta hoy el derbi contra un gran Agropal

El Caja Rural CB Zamora recibe esta tarde al Super Agropal Palencia que llegará al Ángel Nieto situado en la tercera posición de la Liga, con dos inesperadas derrotas ya en su casillero y tan sólo una menos que el equipo zamorano cuando se cumple ya la sexta jornada en Primera FEB. Nacho Lezcano dirige un equipo diseñado para regresar a la Liga ACB pero parece que le está costando al técnico vasco conjuntar un equipo con grandes jugadores que llega a Zamora sin ánimo de hacer ninguna concesión y seguir entre los candidatos al ascenso. Lezcano es un técnico muy contrastado tras su paso por Tau Cerámica, Breogán y Andorra, llegó a Palencia tras la renuncia de Luis Guil dispuesto a reeditar los éxitos de su anterior etapa en el equipo morado de 2008 a 2015 en la que el Palencia logró el histórico ascenso a la Primera FEB en la temporada 08-09, conquistó la Copa LEB Plata y se proclamó campeón de la Copa Príncipe en 2015. Además el entrenador de Portugalete logró el ascenso a ACB con Breogán y Andorra. Ha tenido que heredar la plantilla diseñada por Luis Guil antes de irse al Real Madrid para ser ayudante de Scariolo, en la que continúan de la pasada campaña Adam Kunkel, Alec Wintering, Tobias Borg y Mathieu Kamba y llegaron nuevos Josip Vrankic y Álvaro Muñoz.

El Super Agropal Palencia estará respaldado por un gran número de aficionados palentinos y las entradas estaban prácticamente agotadas en la mañana de ayer.

Los de Saulo Hernández acumularon tres salidas consecutivas, fuer de casa y hoy afrontan su segundo encuentro seguido en el Ángel Nieto situado en la tabla media con tres victorias y tres derrotas pese a no haber cumplido todavía la jornada de descanso.

Será una fiesta del baloncesto porque además, durante el descanso del encuentro, se celebrará la actuación en directo del compositor y cantante zamorano, José Luis Peña, que interpretará el tema "Sierra de la Culebra" y se realizará la proyección del videoclip oficial en el que ha colaborado la Diputación de Zamora.

El Caja Rural CB Zamora contará con toda la plantilla aunque Saulo Hernández tiene la duda del base Ty Roberts, quien aún no está plenamente recuperado del edema óseo que le ha mantenido alejado de las pistas estas últimas semanas.

El Super Agropal Palencia llega al Ángel Nieto en la tercera posición con un balance de cuatro victorias y dos derrotas. A pesar de estas dos derrotas en los últimos dos partidos, Palencia es un conjunto al que es complicado sacarle debilidades. Entrenador proviniente de ACB (Natxo Lezcano) y muchos jugadores con pasado ACB o ascensos ACB en su mochila (Wintering, Borg, Chema, Manu, Kamba, Alvaro Muñoz…), los palentinos son conocedores de la exigencia y la necesidad de salir del Pabellón Ángel Nieto con una victoria bajo el brazo que les permita mantenerse en la parte noble de la tabla. Un proyecto cargado de fortalezas y que en palabras del técnico zamorano, “es un equipo hecho por y para ascender. Es un equipo de Final Four y quieren regresar a la ACB como único objetivo”.

Basket Coruña

La diferencia de potencial entre los equipos de Primera FEB ha quedado patente con el Básquet Coruña aprobando un presupuesto de 3,3 millones de euros para la temporada 2025-26. De esos algo más de 3,3 millones, casi 1,5 millones (1.439.829) están destinados a los salarios de la primera plantilla y el cuerpo técnico que lidera Carles Marco. La junta directiva presidida por Pablo de Amallo destacó su "importante apuesta" para confeccionar una plantilla "competitiva" y "ambiciosa", con el reto de devolver al equipo a la máxima categoría del baloncesto español -en estos momentos es líder de Primera FEB con pleno de victorias-.

A pesar del descenso desde la ACB, el equipo gallego ha cerrado la campaña de abonados con 5.564 socios, una muestra "de que A Coruña y su área metropolitana quiere baloncesto y se identifica cada vez más con el sentimiento naranja". n