El Caja Rural CB Zamora pierde el derbi con el Súper Agropal Palencia: Duro golpe en el Ángel Nieto

El Caja Rural CB Zamora no pudo dar continuidad a su último triunfo en casa y cayó derrotado en el derbi regional frente al Súper Agropal Palencia. Un encuentro que se decantó en favor de los visitantes en virtud de un pésimo segundo parcial del cuadro de Saulo Hernández que se dejó notar en el definitivo 77-102

Un derbi con pasado reciente

Con ilusiones renovadas tras regresar al Ángel Nieto y superar con claridad al colista de la liga, Palmer Basket, el Caja Rural CBZamora afrontaba una nueva edición de su derbi contra Súper Agropal Palencia. Una sana rivalidad que tuvo su último precedente en pretemporada, con los «morados»haciéndose con el pase a la final de la Copa de Castilla y León en el Ángel Nieto. Un duelo con similitudes al disputado ayer, comenzando por la victoria del bloque visitante.

Un inicio emocionante

El bloque visitante se hizo con la primera bola y marcó la primera canasta, pero Lo respondió con dos tiros libres para equilibrar el marcador. Sin embargo, el intercambio de golpes no se prolongó.

El cuadro palentino firmó un parcial de 0-5 y pasó a dominar el envite ante un Caja Rural CBZamora fuerte atrás, veloz, pero sin tino. Al menos, más allá de un Lo que con un mate y una contra daba aire a los suyos (6-7, m. 4).

El Caja Rural CB Zamora toma el mando

Por fortuna para los azulones, Tharstarson se sumó al capítulo anotador e impidió un nuevo parcial negativo. Dos triples del 34 llevaban al 12-12 y daban lugar, ahora sí, a un duelo de alternativas.

Primero, Súper Agropal Palencia se puso por delante; después, Peris y Pauksté, hundiendo el balón, situaron a los locales al frente.

Por delante al segundo periodo

El pívot del Caja Rural CB Zamora puso la máxima para los suyos con dos tiros libres. Un diferencia de cuatro puntos que Martínez, con un triple, amplió para conseguir que el marcador se fijara en un prometedor 23-18 al término del primer periodo tras dos minutos sin muchos aciertos, aunque cargados de tensión.

Deblace en el segundo cuarto

La adrenalina se mantuvo al comienzo del segundo cuarto con un error de Náspler y un triple de Rogers alargaban el guion de los diez primeros minutos. Eso sí, con un Súper Agropal Palencia más enchufado que forzaba el primer tiempo de Saulo Hernández con 26-25 en minuto y medio de juego. Un parón que permitió a Pauksté cortar la sequía local, pero que no impidió que los visitantes tomaran el mando del duelo.

Parcial decisivo

Un parcial de 0-7 daba ventaja a Súper Agropal Palencia, con muchas manos para robar el balón y mucho más intenso bajo los aros. Armas que, junto al acierto lejos del aro, le permitía cruzar el cuarto de hora de juego con dobles dígitos a su favor (31-41).

Sequía total en tiros de campo

Saulo Hernández trató de detener la hemorragia, de buscar soluciones en ataque, con un nuevo parón del juego. No pudo el técnico dar con la tecla y la diferencia no paró de crecer. La dura defensa palentina, el acierto de Kunkel y las aportaciones de Rodríguez y Vrankic se imponían en el Ángel Nieto.

El Caja Rural CBZamora estuvo casi cuatro minutos sin anotar y la diferencia se fue hasta los 20 puntos. De hecho, el equipo de Saulo solo anotaría dos puntos más desde la línea de tiros libres antes de un descanso al que se llegaba con un elocuente 33-60 en el luminoso. El derbi parecía ya decidido.

Amago de remontada

Con intención de no tirar la toalla, como ya es propio de la identidad azulona, el Caja Rural CB Zamora buscó regresar a pista con intensidad en el tercer cuarto. Afinó su defensa, recuperó más balones y puso más control en su pintura.

Sin embargo, y pese a los aciertos de Colby Rogers, Súper Agropal Palencia «navegaba» tranquilo por el choque. Tanto por la renta cosechada, como porque sacaba puntos de aquí y de allá para mantenerse muy lejos del alcance zamorano (45-67, m. 25).

Mandato sin recompensa

El equipo de Saulo Hernández "mandaba" y Martínez bajaba la distancia por debajo de los 20 y Peris hacía rugir al pabellón con el 51-67.

Rogers alargó al parcial en favor del Caja Rural CB Zamora, pero Rodríguez con un triple y tiro adicional frenó la remontada y terminó con la sequía palentina.

Esos cuatro puntos, unidos a otros tres de Kamba hicieron volver los 20 de distancia al tanteo. Un golpe asestado con el impulso de Kunkel, que volvía a pista tras un descanso en el banquillo.

Con todo, el Caja Rural CBZamora no era el del segundo cuarto y se mantuvo en liza para llegar con remotas opciones de triunfo al último y decisivo cuarto (60-78).

El Caja Rural CBZamora necesitaba para ganar de diez minutos casi perfectos para ganar el derbi. Sin embargo, arrancó el cuarto periodo con un parcial de 0-5 que obligó a Saulo Hernández a un nuevo tiempo muerto. Pero el receso no sirvió de nada.

Súper Agropal Palencia, sabedor de la capacidad para remontar de los azules, «mató» el partido en cuanto pudo de la mano de Rodríguez y Kunkel. Y si bien el equipo zamorano trató de plantar cara, volvió a tener dificultades para acertar con el aro rival. Un problema que le impidió sacar rédito alguno de los errores de su oponente y que dejó el duelo resuelto a falta de cinco minutos (65-91).

El desenlace, ya sin tensión en la lucha por la victoria, solo sirvió para que unos y otros ampliaran su casillero y fijaran el marcador del derbi en el definitivo 77-102 que dictó sentencia en el Ángel Nieto.