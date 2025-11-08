Fútbol | Tercera RFEF
La Bovedana sale goleada de su visita al San José
Las moradas encajaron un 4-1
No hubo lugar a la sorpresa. La Bovedana, que viajó muy escasa de efectivos, salió goleada en su visita a uno de los equipos más fuertes del grupo, el San José, que supo aprovechar a la perfección sus armas para quedarse con el máximo botín. El partido se puso muy rápido en contra y es que en el minuto 15’ las zamoranas ya perdían por 2-0 tras un doblete de Carmen que ponía todo cuesta arriba. Con ese marcador en contra se llegó a la segunda parte, y fue ahí cuando las moradas quisieron dar un paso al frente. Un gol de Marta Jiménez en el minuto 58 metió a la Bovedana en el partido, y permitió a las zamoranas recuperar la confianza.
En ese momento, el cuadro local apretó y volvió a ampliar distancias en el marcador con el 3-1, que terminó siendo un 4-1 con un último tanto de Carmen, que cerró así su particular triplete. Este marcador adverso es un nuevo varapalo para el equipo que ve cómo las jornadas pasan y sigue sin despegar en la clasificación, siendo ahora mismo penúltimas. No obstante, las zamoranas se pondrán en pie la próxima semana para preparar lo mejor posible su siguiente encuentro que será, una vez más, a domicilio. En este caso las zamoranas visitarán el sábado a Parquesol.
