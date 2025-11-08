Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Tercera RFEF

La Bovedana peleará por los puntos ante San José

El encuentro de las moradas será hoy a las 15.45 horas

Once inicial de la Bovedana en un encuentro anterior. | CEDIDA

Once inicial de la Bovedana en un encuentro anterior. | CEDIDA

Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

Con una victoria y dos empates, las urgencias empiezan a aparecer en la Bovedana. El equipo morado juega esta tarde a primera hora (15.45 horas) en feudo del San José, equipo de la zona alta. A pesar de todo, las zamoranas tratarán de imponer su ley y aprovechar sus opciones para sumar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents