Fútbol | Tercera RFEF
La Bovedana peleará por los puntos ante San José
El encuentro de las moradas será hoy a las 15.45 horas
Con una victoria y dos empates, las urgencias empiezan a aparecer en la Bovedana. El equipo morado juega esta tarde a primera hora (15.45 horas) en feudo del San José, equipo de la zona alta. A pesar de todo, las zamoranas tratarán de imponer su ley y aprovechar sus opciones para sumar.
- Uno de los principales 'outlet' de Zamora reabre desde este miércoles con una nueva ubicación en la capital
- Un empresario zamorano reconoce que fue Villanueva quien le sugirió recurrir a socios locales para desarrollar sus proyectos
- Los zamoranos se plantan en Vigo el día del encendido navideño para reclamar el AVE en Sanabria
- Un impresionante nido de avispa asiática amenaza Viñas de Aliste: así ha sido eliminado
- Un turismo cae a un canal de riego junto a la azucarera de Toro
- Una nueva colisión entre un turismo y una moto deja a un joven herido en una de las principales avenidas de Zamora
- Absuelto un zamorano de 21 años que practicó sexo con una menor de 15
- Los trabajadores del Parador de Zamora se movilizan