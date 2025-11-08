El BM Caja Rural Zamora no quiere aflojar ante Recoletas

El BM Caja Rural Zamora busca alargar su buen momento en lo alto de la clasificación y no dar alas a sus rivales directos por ocupar el puesto de líder. Para cumplir con estos dos retos, lo único válido es la victoria y por ella lucharán mañana domingo a partir de las 12.30 horas los "Guerreros de Viriato", que reciben en el Ángel Nieto al Recoletas Arroyo, plantel que ahora mismo es séptimo con 9 puntos, cinco menos que los pistacho, que tendrán como gran reto "la constancia y no bajar los brazos" durante los sesenta minutos de partido. Así lo expuso Félix Mojón quien dejó claro que "vernos ahora en lo más alto de la clasificación, con puntos, con colchón, para mantenernos alguna semana más de líderes, no tiene que ser excusa para que ahora bajemos un poquito los brazos. Es el momento de trabajar todavía con más intensidad", avanzó.

Una buena semana

También es una realidad que la semana ha sido muy buena en el seno del BMZ tras un triunfo que para muchos fue clave ya que Pereda era una gran piedra de toque para saber en qué momento se encontraban. Ahora, ante este nuevo rival, las circunstancias son diferentes, y Mojón sabe que deben estar preparados para imponer un gran ritmo. "Tenemos que estar preparados todos para correr hacia atrás y, sobre todo, para evitar que ellos corran, y para ello tenemos que finalizar y, si podemos, que sea con gol. Cuantos menos balones se caigan, cuantas menos infracciones cometamos, cuantos menos balones saquen ellos desde un lugar más cercano a la portería, menos oportunidades van a tener", avanzó el gallego.

Buen fondo de armario

Además, Mojón es el primero que espera a un rival que tienen muy interiorizada su intensidad en el juego y que aprieta hasta el final, sin ceder un ápice, lo que va a exigir al máximo a sus pupilos. En este sentido, recordó que, al igual que sucede con el BM Zamora, Recoletas Arroyo también tiene un importante fondo de armario y prueba de ello, recordó, es que contra Astillero "empezaron perdiendo con su equipo titular 9-2, pusieron a sus segundas unidades, y remontaron hasta ponerse 14-16, con un parcial brutal. Ellos son 16 soldados que se mueven al ritmo que su líder, que es Camino, les impone. Cambian peones y les da igual", apuntó.

Con todo, los zamoranos pelearán por mantener ese alto nivel y aprovechar el factor cancha para dar un nuevo golpe en una liga que sigue abierta y que promete emociones fueres porque, tal y como recordó Félix Mojón, "nos queda jugar con los de arriba".