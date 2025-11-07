Lamine Yamal lidera una selección con muchas bajas y la sorpresa de Pablo Fornals

Luis de la Fuente ha ofrecido la convocatoria de la selección española de fútbol para los partidos de clasificación del Mundial que le medirá a Georgia, el sábado 15 en Tiblisi, y a Turquía, el martes 18 en Sevilla. Esta lista ha estado marcada por las bajas de numerosos futbolistas que son habituales en el grupo como Pedri, Dani Carvajal, Nico Williams, Robin Le Normand...

Lamine y el estreno de Fornals

Lamine Yamal, cuya actuación en la ventana de septiembre con la selección despertó un cruce de declaraciones entre el entrenador del Barça, Hansi Flick, y el seleccionador Luis de la Fuente, es la cara más destacada en esta lista en la que solo hay una cara nueva: el bético Pablo Fornals. El de Haro se mantiene fiel al núcleo duro de la selección que le ha llevado a ganar la Nations League y la Eurocopa.

En la lista el equipo que más jugadores presenta es el Fútbol Club Barcelona, con cuatro, seguido de Athletic, Arsenal y Atlético, con tres, hay dos de la Real Sociedad y del Leverkusen, y están representados con un futbolista Real Madrid, Chelsea, Tottenham, PSG, Betis, Crystal Palace, Oporto y Celta. Además, la presentación de la nueva camiseta con la que jugarán el Mundial es el hilo argumental del vídeo de la presentación de esta lista.

Esta es la lista de Luis de la Fuente

Unai Simón, David Raya y Álex Remiro

Aymeric Laporte, Dani Vivian, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, Marc Cucurella, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Pedro Porro

Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Aleix García, Pablo Barrios, Álex Baena, Pablo Fornals

Mikel Oyarzabal, Yeremi Pino, Dani Olmo, Fermín, Lamine Yamal, Samu y Borja Iglesias