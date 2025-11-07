Eugenio, jugador del BM Zamora: "Arroyo corre en todas las acciones del juego"

Eugenio, jugador del BM Zamora Caja Rural, no dudó ayer en afirmar q ue el equipo está contento por la victoria en "una pista complicada como era la de Pereda, un viaje que se hace largo, una pista dura, contra un equipo pesado, rocoso,y creemos que hay equipos que van a estar en la tabla alta que se van a dejar puntos en esa pista".

El jugador zamorano es consciente de que el BMZ es ya el rival a batir por todos: "Estamos primeros en la clasificación y cualquier equipo que se enfrente a nosotros tiene esas ganas de derrotar al líder de la clasificación".

Por otra parte, a su juicio, el próximo rival, el Arroyo, filial del BM Valladolid, es un equipo que aplica mucha velocidad a su juego: "Y cada vez corren más. Confían en ese juego que tienen y será un partido totalmente distinto al de la semana pasada. Los rivales anteriores apenas corrían y Valladolid corren en todas las acciones del juego. Tendremos que adaptarnos a su estilo porque además tienen muy buenos jugadores: Pobladura ha metido 38 goles en dos partidos y con muy buen porcentaje de eficacia".

Eugenio asegura que el equipo pistacho mejora partido a partido en defensa. "Yo ya lo dije en su momento que los primeros partidos, no es que sean de toma de contacto, pero siempre se tienen que pulir los errores que tienes al principio, y ahora tienes que evitar cometerlos".

En esta línea, el entrenador pistacho, Félix Mojón, explicó ayer también en rueda de prensa que "vamos ajustando, sobre todo, corrigiendo errores sobre la marcha y cada vez, el equipo funciona mejor. Lo que pasa es que los rivales también mejoran. El estímulo cada vez es mayor y tenemos que insistir en la constancia y en no bajar los brazos. Vernos arriba no tiene que servir para que bajemos los brazos, hay que trabajar todavía con más intensidad". n