Cuatro zamoranos compiten en el Autonómico de Caza de Valmadrigal

David Almeida, Fernando Marbán, Pablo García y Dafne Calvo serán los representantes zamoranos en el Campeonato de Castilla y León de Caza Menor con Perro que se disputará este sábado en el coto de Santa Cristina de Valmadrigal (León). Además tomará parte en el Autonómico el zamorano Pablo García Ferrero que representará a Salamanca como subcampeón provincial.

Este coto, gestionado por el Club de Cazadores Riomonte, dará cita a los mejores cazadores de Castilla y León para competir por el título autonómico de la modalidad, tanto en la categoría de hombres como de mujeres, y al tiempo buscar la clasificación para las semifinales del Campeonato de España.

El terreno sobre el que se realiza la competición es típico de la campiña cerealista castellana, con cultivos de maíz. La especie principal del acotado es la perdiz, que tendrá la limitación de capturas establecida en el plan cinegético del coto. La organización ha determinado reducir también la duración de la competición a 5 horas. La liebre no se podrá abatir en este campeonato dada la situación de la especie.

La dirección de la prueba estará a cargo del Presidente de la Comisión de Caza Menor con Perro en Castilla y León, Claudio Sánchez, al que apoyará el equipo de la Delegación Provincial de León y del Club Riomonte, que dirige Miguel Fierro. La concentración de participantes, jueces y organización se realizará el mismo día de la prueba en el Hostal el Tropezón, de Matallana de Valmadrigal, a las 7,30 horas.

Este campeonato está subvencionado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Castilla y León. n