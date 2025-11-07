Fútbol Sala
El benaventano David Novoa se cae de la lista del seleccionador nacional de fútbol sala por lesión
España jugará un nuevo amistoso contra Italia
Efe
El benaventano Davi Novoa no estará finalmente en el amistoso que la selección española de fútbol sala jugará ante Italia del próximo martes 11 de noviembre. El jugador, actualmente en las filas de O Parrulo se ha caúdo de la lista inicial por unas molestias físicas después de su debut con España en los dos amistosos ante Marruecos en Rabat, donde la selección nacional perdió por 4-3 y empató a tres. Tras la noticia, el seleccionado ha llamado al cierre Antonio Pérez, del Barça.
Listado
Regresan a la selección con relación a los amistosos en Marruecos el meta Jesús Herrero y el cierre José Raya, ambos del Movistar Inter, los ala-cierre Bebe y Ricardo Mayor, de ElPozo, los alas Cecilio, también del Movistar, Rivillos, del Illes Balears Palma Futsal, Pol Pacheco y Adolfo, del Barça, y el ala-pívot Esteban Cejudo, del Jaén Paraíso Interior, y el pívot Pino Gordillo, del MFK Tyumen de Rusia. Además, Velasco mantiene a jugadores jóvenes que han debutado recientemente con la selección, como el portero Antonio Navarro López, del Quesos El Hidalgo Manzanares, y Pablo Muñoz, del Servigroup Peñíscola. n
